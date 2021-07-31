"У нас дуже чітка позиція": Україна не розглядає варіант закупівлі російського газу

Юрій Вітренко заявив, що Україна не розглядає варіант закупівлі російського газу. Жодних переговорів про це не ведуть.

Деталі від Вітренка

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що наразі працюють над тим, щоб Україна почала експортувати газ, а не імпортувати.

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Ми взагалі такий варіант не розглядаємо, ні з ким не ведемо розмову про це. Тут якраз в нас така дуже чітка позиція,

– наголосив Вітренко.

Наразі у країні видобувають щорічно приблизно 20 мільярдів кубів. Україна споживає – 30 мільярдів кубів. Саме тому 10 мільярдів доводиться імпортувати.

За словами Вітренка, "якщо подивитися тільки на побутових споживачів, то ми побачимо ситуацію трохи іншу". Політик наголосив, що Україні варто видобувати більше газу, аніж використовують усі споживачі.

Як Україна зможе експортувати газ

Наразі в Україні – єдина система газотранспортна: не розділяються молекули окремо для населення, окремо – для промисловості. Однак так надалі тривати не може.

Щоб Україна змогла експортувати газ, необхідно зменшити його неефективне споживання. Одним з найбільш проблемних секторів, який споживає газ, Вітренко назвав централізоване теплопостачання.