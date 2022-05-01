Україна – не єдина ціль російських хакерів, проте одна з головних, – Держспецзв’язку

У Держспецзв’язку повідомили, що тепер весь світ зрозумів, хто атакував Україну в кіберпросторі та навіщо.

Згідно з інформацією, кібератаки проти українських інформаційних систем здійснювалися за вказівками тих людей, які керують атаками щодо України на землі.

Важливо Від початку вторгнення Росії Microsoft зафіксувала десятки кібератак на Україну

Заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора зазначив, що ці ж військові російські хакери атакували й інші демократичні країни.

Україна протягом багатьох років була тестовим майданчиком атак російських хакерів. Підходи та технології, які були "відтестовані" на українській інформаційній інфраструктурі, вони використовують і в інших країнах,

– пояснив Віктор Жора.

Він навів приклад 2014 року, коли російські хакери атакували сервери української Центральної виборчої комісії. Згодом вони ж здійснили втручання у вибори в США, а саме ц 2016 році та 2020 році.

Віктор Жора розповів, що побудова стійкого кіберзахисту – це глобальне завдання.

"Ми повинні обʼєднатись, ділитись знаннями та інформацією, проводити спільні тренінги та навчання, щоб разом протистояти загрозі. Адже вона стосується не тільки України", – додав заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.

Що ще відомо про російські хакерські атаки

Росіяни намагалися проникнути в мережі східноєвропейських країн, які є членами НАТО. Це підтверджує звіт Google, який опублікували 30 березня.

Російські хакери збирали інформацію з комп'ютерів, паразитуючи на темі війни.

За даними ЗМІ, російські хакери намагалися атакувати українські системи зв'язку. Ілон Маск заявив, що атакували і супутникові термінали Starlink, які він передав Україні.

Міністерство юстиції США пред'явило звинувачення 23-річному громадянину Росії. Тепер він є одним з найбільш розшукуваних відомством кіберзлочинців.

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