Україна та Німеччина уклали 15 угод на 8,5 мільярда євро: Зеленський розповів деталі

Київ та Берлін домовилися про спільне виробництво зброї, уклавши контракти на понад 8,5 мільярда євро. Головний акцент зробили на створенні ракет для систем протиповітряної оборони та новітніх безпілотників.

Про масштабні домовленості повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з німецьким канцлером. Загалом сторони підписали 15 різних документів, які охоплюють посилення артилерії, захист енергетики та протидію ворожим безпілотникам.

Що передбачають нові угоди

Серед ключових напрямів співпраці опинилася розробка малих ракет, радарів та наземних роботизованих комплексів. Окрему увагу приділили проєкту FREYJA, а також розширенню німецьких потужностей для випуску боєприпасів до комплексів Patriot.

За словами глави держави, українські оборонні замовлення забезпечать роботою німецькі компанії та суттєво посилять промисловість обох держав.

Ці домовленості стали результатом візиту Фрідріха Мерца до Києва, який привіз комплексний пакет підтримки.

Візит Мерца до Києва: дивіться відео

До слова, канцлер розповів, що Німеччина планує оперативно запустити серійне виробництво перехоплювачів для боротьби з реактивними дронами.

Це швидко й відчутно посилить українську ППО,

– наголосив політик.

Окрім військової складової, близько 350 мільйонів євро з нового пакета спрямують на підтримку української енергосистеми перед зимою. Йдеться про закупівлю генераторів, трансформаторних підстанцій та необхідних ремонтних комплектів.