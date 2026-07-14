Путін втрачає свій "тіньовий флот"

Лише за одну ніч 13 липня Сили безпілотних систем уразили 15 російських суден. Загалом же за тиждень Росія втратила 105 суден. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Очевидно, що це ще не кінець спецоперації, загадково натякає командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді: "Операція "МоЛоЧКа" триватиме до занесення "тіньового флоту" Росії до Червоної книги Азовського моря. Наразі – 105 жовтих і червоних карток, чвертьфінали вже проведено…"

Українські військові чітко дають зрозуміти: Азовське море буде закрите. Так само як і Чорне.

Куди ж тепер Путіну подіти свої судна, щоб бодай якось їх вберегти? Тепер їх ховають у внутрішніх водах – у руслі річки Дон. Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Але, схоже, і це їм не допоможе. Навпаки – стане пасткою. Коли вони заженуть туди ще більше суден, ті просто опиняться заблокованими й будуть спалені на воді так само як на початку повномасштабного вторгнення масово знищувалася ворожа бронетехніка на автошляхах.

Експерт із санкцій та безпеки Андрій Клименко пояснює, що йдеться не лише про танкери. Через ці порти експортують сірку, зерно, рослинну олію та іншу продукцію з Поволжя. Це величезні товарні потоки, але захистити їх росіяни зараз просто не можуть.

"Хто мав би захищати ці порти? Насамперед Чорноморський флот. Але його фактично декласували. За час повномасштабної війни Росія втратила понад 40 кораблів. Ті сили, що залишилися, фактично не виходять з-під прикриття систем протиповітряної оборони в районі Новоросійська", – пояснив Клименко.

Як кожен удар по "тіньовому флоту" впливає на Росію

Загалом Росія має близько 1500 суден "тіньового флоту", каже президент України. Менше половини з них перебуває під санкціями. Хоча ЄС постійно додає нові судна до санкційних списків, вони все одно продовжують нелегально перевозити російську нафту. Саме так званий тіньовий флот транспортує близько 70 – 80% усієї російської сирої нафти, що експортується морем. Переважно вона прямує до Індії та Китаю.

Лише за тиждень ударів Росія зупинила рух суден в Азовському морі та через Керченську протоку. Кожен уражений танкер – це відчутний удар для Росії, адже більшість танкерів старі. Фактично відбувається поступове скорочення флоту, як раніше це сталося з військовими кораблями, які Росія також не здатна швидко відновити. Спроби росіян захистити танкери антидроновими конструкціями не дають результату.

Україна атакує "тіньовий флот" Росії: відео Мадяра

Морська логістика по всьому Чорноморському регіону для суден, пов'язаних із Росією, стала аномально дорогою. Великі приватні судноплавні компанії, зокрема турецькі та азійські оператори, дедалі частіше відмовляються фрахтувати свої судна для перевезення російської нафти або заходити до російських портів через страх фізичного знищення суден.

По суті, ми вже створили ситуацію, коли утримання "тіньового флоту" для Росії перетворюється з джерела прибутку на величезні збитки та логістичний кошмар. Росія більше не здатна гарантувати безпеку морського експорту навіть у власних внутрішніх водах, таких як Азовське море. Це системно обмежує обсяги нафти, які Кремль фізично може доставити на ринки Китаю та Індії.

Ви скажете, що, окрім Азовського й Чорного морів, є ще Балтика. Саме так. Але цей маршрут значно довший і дорожчий, а судна змушені проходити через Данські протоки, де європейські країни посилюють екологічні перевірки "тіньового флоту".

Так, залишаються ще трубопроводи. Але транспортування ними значно дорожче, а їхня пропускна спроможність обмежена.

Вихід у росіян поки що є. Але він коштує колосальних грошей. Кожен удар України по НПЗ чи чорноморських портах змушує Росію перевозити нафту в обхід, долаючи тисячі додаткових кілометрів. Це в рази здорожчує логістику. У результаті чистий прибуток, який Кремль отримує з кожного бареля для фінансування війни, стрімко тане, навіть якщо формальні обсяги експорту залишаються високими.

Це збігається і з нашими ударами по НПЗ та нафтобазах. Лише за вихідні ми уразили дві нафтобази у В'язниках, Ставропольський край. Також палало на Сизранському НПЗ у Самарській області. Завод призупиняє роботу, і цілком імовірно, що надовго.

"КіберБорошно" підтверджує, що уражені обидві первинні установки заводу – АВТ-5 та АВТ-6. Сизранський НПЗ успішно уражено вже вдев'яте. Попередній удар був у травні.

Також за минулий тиждень наші військові уразили 10 важливих цілей, серед яких:

4 нафтобази,

3 нафтопереробні заводи,

газокомпресорну станцію "Краснодарська".

Усі ці удари підривають спроможність Росії виробляти паливо. Станом на літо 2026 року експорт російських нафтопродуктів морем упав до історичного мінімуму. До цього додаються й внутрішні конфлікти між росіянами у боротьбі за паливо.

Зрозуміти до чого ведуть удари нескладно – вбити здатність росіян заробляти, а разом з цим фінансувати війну. З іншого боку, паливна криза та дефіцит провокують суспільний протест, який вже виливається у громадянські конфлікти. Росіяни записують відео, де кажуть, що буде тільки гірше і закликають до миру. Питання лише в тому, чи лишиться час у Путіна, аби піти на мир, чи громадянська війна накриє його лавиною.