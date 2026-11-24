Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 24 листопада доручив оголосити МАГАТЕ демарш та надіслати ноту протесту. Причиною стало призначення росіянина Олексія Ферапонтова на керівну посаду в агентстві.

Як повідомив очільник зовнішньополітичного відомства в соцмережі X, українські дипломати отримали завдання передати ноту протесту керівництву агентства через входження заступника керівника Ростехнагляду до топменеджменту структури.

Участь у легітимізації окупації ЗАЕС

Глава міністерства вказав, що призначений посадовець перебуває під міжнародними обмеженнями та безпосередньо сприяв спробам узаконити захоплення українського ядерного об'єкта.

Призначення російського посадовця, який перебуває під санкціями, на посаду заступника генерального директора МАГАТЕ – це абсурд. Ця особа безпосередньо причетна до спроб узаконити перше в історії військове захоплення найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької АЕС. Співучасник одного з найбільших пограбувань і найтяжчих злочинів проти ядерної безпеки тепер увійде до керівництва МАГАТЕ,

– зазначив Андрій Сибіга.

Дипломат підкреслив, що прояв слабкості та відсутність ціннісних орієнтирів неприпустимі в період кризи, коли захист Статуту ООН вимагає принципового керівництва.

Раніше МЗС України вже наполегливо закликало генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі відмовитися від ухвалення цього призначення.

Нагадаємо, що особливу увагу правозахисники та МЗС України звертають на прагнення Гроссі очолити ООН. Оскільки Москва має право вето в Раді Безпеки ООН, залежність очільника МАГАТЕ від позиції російської сторони може спотворювати принципи нейтральності.