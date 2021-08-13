Україна оновила правила в'їзду: що зміниться для паломників-хасидів
Джерело:МЗС України
Міністерство охорони здоров'я оновило правила в'їзду та перебування іноземних громадян на території України. Відтепер ті, хто хочуть потрапити до нашої країни повинні надати негативний результат тесту на COVID-19 чи сертифікат про вакцинацію.
В іншому випадку іноземці повинні пройти обов'язковий карантин.
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Нові правила перетину кордону
Іноземці та особи без громадянства, які перетинають державний кордон повинні мати:
- поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території нашої країни. Він має покривати витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19;
- негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону);
- негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону);
- іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених.
Використання документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації при перетині кордону, є найшвидшим та зручним варіантом, оскільки даний документ використовується багаторазово, а також вакцинація – це єдиний спосіб убезпечитись від інфікування COVID-19,
– підкреслили у МЗС.
Хто підпадає під карантин
У разі відсутності вищевказаних документів іноземців зобов'яжуть проходити карантин. Якщо ж людина відмовиться встановлювати додаток, прикордонники мають право відмовити цій особі у в'їзді.
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Як щодо паломництва хасидів
В Умані, що на Черкащині, тривають останні приготування до безпечної зустрічі хасидів, які приїдуть святкувати Рош га-Шан – юдейський Новий рік. Кабмін затвердив протиепідемічні заходи під час здійснення паломництва.
Основними протиепідемічними заходами є:
- дотримання маскового режиму;
- температурний скринінг;
- особливості транспортування паломників;
- дотримання фізичної дистанції.
Зауважимо, що бути на території скупчення паломникам дозволять лише в масках. Крім того, у МОЗ, спільно з партнерами, вживають таких заходів:
- розповсюджують інформаційні матеріали в аеропортах та Умані;
- до Умані привезуть 50 тисяч експрес-тестів, а щоб збільшити показники тестування хасидів Товариство Червоного Хреста залучило волонтерів з України та Ізраїлю;
- Центр громадського здоров'я виділив 19 тисяч антисептиків та 190 тисяч масок.