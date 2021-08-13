Україна оновила правила в'їзду: що зміниться для паломників-хасидів

13 серпня 2021 , 10:34
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Джерело:

МЗС України

Міністерство охорони здоров'я оновило правила в'їзду та перебування іноземних громадян на території України. Відтепер ті, хто хочуть потрапити до нашої країни повинні надати негативний результат тесту на COVID-19 чи сертифікат про вакцинацію.

В іншому випадку іноземці повинні пройти обов'язковий карантин. 

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Нові правила перетину кордону

Іноземці та особи без громадянства, які перетинають державний кордон повинні мати:

  • поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території нашої країни. Він має покривати витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19;
  • негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону);
  • негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону);
  • іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених.

Використання документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації при перетині кордону, є найшвидшим та зручним варіантом, оскільки даний документ використовується багаторазово, а також вакцинація – це єдиний спосіб убезпечитись від інфікування COVID-19,
– підкреслили у МЗС.

Хто підпадає під карантин

У разі відсутності вищевказаних документів іноземців зобов'яжуть проходити карантин. Якщо ж людина відмовиться встановлювати додаток, прикордонники мають право відмовити цій особі у в'їзді.

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Як щодо паломництва хасидів

В Умані, що на Черкащині, тривають останні приготування до безпечної зустрічі хасидів, які приїдуть святкувати Рош га-Шан – юдейський Новий рік. Кабмін затвердив протиепідемічні заходи під час здійснення паломництва. 

Основними протиепідемічними заходами є:

  • дотримання маскового режиму;
  • температурний скринінг;
  • особливості транспортування паломників;
  • дотримання фізичної дистанції.

Зауважимо, що бути на території скупчення паломникам дозволять лише в масках. Крім того, у МОЗ, спільно з партнерами, вживають таких заходів:

  • розповсюджують інформаційні матеріали в аеропортах та Умані;
  • до Умані привезуть 50 тисяч експрес-тестів, а щоб збільшити показники тестування хасидів Товариство Червоного Хреста залучило волонтерів з України та Ізраїлю;
  • Центр громадського здоров'я виділив 19 тисяч антисептиків та 190 тисяч масок.
Автор: Альона Захарова