Україна опустила російську армію, РФ і Путіна на 146%: чого чекати 9 травня

Зараз у російському сегменті досить бурхливо обговорюють так звану другу фазу "спецоперації" з теоретичним виходом російських окупаційних військ до кордонів невизнаного Придністров'я.

Нас там немає

Дуже активно обговорюють цю "спецоперацію", другу фазу. Особливо на тлі того, як вранці 25 квітня несподівано у Брянську стався "хлопок" на нафтобазі.

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Прекрасно всі розуміють, що Україна до цього "хлопка" не має жодного стосунку. Ми не маємо таких ракетних озброєнь, які могли би на такій відстані вражати об'єкти російської інфраструктури критично важливого значення. Тому це справді була прикра НП – можливо, хтось закурив біля нафтобази, кинув недопалок у недовзоленому місці.

Ну, так, був звук ракети. Але ми повинні всі чудово розуміти, що Російська Федерація зараз йде на масштабні провокації для того, щоб звинуватити Україну в ударах по своїй території та фактично виправдати це безуспішне вторгнення на нашу територію, яке зараз закінчується для окупаційних військ фіаско.

Тому я ще раз повторюю – вони йдуть на все для того, щоб інсценувати безпосередньо вторгнення нібито ЗСУ на територію Росії або удари по території Росії ЗСУ. То були не ми.

Отже, ми розібралися в тому, що займання на нафтобазі "Транснефть Брянск Дружба" власне не має жодного відношення до України. Хоча, в принципі, було ще загоряння, "хлопок" на 120 арсеналі ГРАУ Міністерства оборони РФ, про яке чомусь наполегливо мовчать. Але до цього ми теж не маємо жодного стосунку.

Несправджені хотілки окупантів

Я хотів би поговорити про інше. Знову ж таки, друга фаза вторгнення в Україну, назвемо це так, друга фаза "спецоперації". Що це таке? Про неї зараз так багато говорять. По суті – це захоплення територій України, які не вдалося захопити РФ у перші ж дні свого повномасштабного вторгнення, але це мета, яку вона залишила.

Нагадаю, що спочатку метою окупації України для російських окупаційних військ було захоплення територій від Харкова до Одеси з виходом до Придністров'я.

Буквально, знаєте, напередодні цього вторгнення я давав інтерв'ю одному із західних ЗМІ, якому безпосередньо цей сценарій розписав: якщо РФ вторгнеться в Україну, вона не обмежуватиметься лише забезпеченням постачання води до Криму, тобто захопленням Каховки, Нової Каховки та безпосередньо контролем над водоканалом, але й рушить до Придністров'я, оскільки їй потрібен цей коридор з апендиксом "русского міра".

І так воно, в принципі, і мало бути, але не сталося. Чому? Тому що ЗСУ практично нівелювали всі наступальні дії російського окупаційного контингенту фактично в зачатку.

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Велика битва за Донбас стає ганьбою Росії

Що ми бачимо зараз? Яка ситуація? Ми маємо зараз розрізняти два плацдарми – це Південний та Донбаський. Очевидно, що на Донбаському плацдармі у російських окупаційних військ все йде дуже погано. Вони просуваються у своєму масштабному наступі вкрай повільно. Фактично настільки повільно, що це можна оцінити хіба що як активізацію дій підготовки до масштабного наступу. Але це було б так, якби ми не знали найголовнішого, а саме – РФ не має ресурсів для повномасштабного наступу абсолютно на жодному з плацдармів.

Тобто фактично це мляве просування, яке ми вже майже півтора тижні можемо спостерігати на Донбаському плацдармі, – це і є їхня велика битва за Донбас. Велика битва з тих останніх ресурсів, що у них залишилися в наявності.

Зокрема, мається на увазі 5-та загальновійськова армія, яку тягнуть зі Східного військового округу. Досі, причому, хочу зауважити, тягнуть, ще повністю не перетягнули всі підрозділи, які повинні будуть брати участь у цій великій битві за Донбас. Концентруються вони зараз саме в напрямку наступу з плацдарму Ізюма.

Але я вам скажу так: що таке 5-а загальновійськова армія навіть за мірками російської армії? Це навіть не другий сорт. Якщо цю загальновійськову армію називати третім сортом, то так, це буде саме так. Але саме за мірками російської армії. А що таке російська армія за міжнародними мірками, я думаю, і говорити не варто. Тобто фактично, що ми маємо на увазі? Другосортне скупчення сил і засобів, яке буде застосоване в рамках епічної битви за Донбас? Так, це насправді так.

Вони досягають певного ситуативного успіху на деяких напрямках. Але що це за успіх? Це успіх деяких населених пунктів та сіл, які їм вдається зайняти. З іншого боку – а що було, наприклад, у Чернігівській, Київській та Сумській областях? А було те, що вони зайшли доволі швидко і дуже глибоко, втративши будь-яку можливість логістичного забезпечення своїх підрозділів, після чого наша тероборона та ССО просто почали громити їх у тилу і безпосередньо громити їх на "передку".

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Зараз ми можемо бачити дещо іншу ситуацію – ЗСУ блокують їхнє подальше просування на Донбас по максимуму, а там, де це загрожує великими втратами (як людськими, так і технічними), цей опір припиняється, відходять на кілька кілометрів, поступаються рубежем, і поки займають нові рубежі знову-таки російські окупанти, їх у цей час ковбасить артилерія 24/7.

Що ж до напрямку в Харківській області, то тут все дуже цікаво. Буквально днями ми дізналися, що кілька сіл звільнили саме у північному напрямку від Харкова. Дуже цікава ситуація від Харкова у північно-східному напрямку. Тобто, по суті, якщо ЗСУ реалізують досить успішний контрнаступ, то багатотисячне окупаційне угруповання в районі Ізюма опиниться в оточенні. І тоді сенс усієї великої битви за Донбас? Сенсу абсолютно ніякого. Фактично на Донбасі вони перебувають у патовій ситуації. І що вони хочуть?

День перемоги чи поразки

Вони прагнуть насамперед протягнути до 9 травня без серйозних поразок з демонстрацією якихось активностей. Чому це для них так важливо? Щоб Володимир Путін на Красній площі, якщо він ще наважиться, звичайно, вийти на Красну площу, виглядав під час прийому параду не настільки опущеним та приниженим. Але ні – все-таки слово "опущений" тут краще котирується, ніж "принижений". Україна опустила російську армію, опустила РФ і безпосередньо Володимира Путіна на 100% і навіть на 146%.

Але рухаємось далі. 9 травня, як ви розумієте, – це, до певної міри, критичний відлік даних. Тобто до 9 травня вони максимально утримуватимуть ті позиції, які займають, і максимально демонструватимуть активність. Ну і, звичайно ж, у напрямку Маріуполя.

На жаль, це загрожує тим, що на окупованих територіях значно посилиться тиск на українське населення, яке є на цих територіях, терор населення. Чим це загрожує, ви чудово розумієте – численними воєнними злочинами. І морально-психологічно дійсно до цього потрібно бути готовими.

Тепер Південний плацдарм, те, про що так багато говорять останнім часом, – вихід до Придністров'я. Вихід до Придністров'я, безперечно, можливий за умови окупації Миколаївської та Одеської областей. Але в тому й питання: чи є ресурси зараз у Росії для цього? Звичайно ж ні.

І ми це бачимо навіть у тій ситуації, яка зараз розгортається на Херсонщині. Російські підрозділи накопичують сили та засоби, ресурси для того, щоб насамперед утримувати зайняті позиції. Цих ресурсів не вистачає для наступу. А, як ви розумієте, захопити хочуть дві досить великі області. Причому на Миколаївщині зараз фактично перебуває основний форпост ЗСУ, який і нівелює всі спроби російських окупантів пробитися і просунутися далі за Херсонську область.

Для того, щоб реалізувати проєкт з виходом до Придністров'я, РФ необхідно накопичити ударне угруповання чисельністю від 30 до тисяч осіб (саме те, яке братиме безпосередню участь у наступі). Цього угруповання у них немає. Причому не просто чисельного угруповання – потрібний ще й професійний вишкіл того угруповання, яке братиме участь у подібному марш-кидку (назвемо це так).

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А професійних військових у них з кожним днем ​​дедалі меншає. Різного роду резервісти та зброд, що мобілізується в самій РФ, а також на окупованій території Донецької та Луганської областей. Найчастіше примусово, до речі, хочу сказати. А той, хто йде добровільно, ну, скажімо так, він уже навіть не третього сорту, це навіть не варто брати до уваги. Це – відстріл і живе м'ясо – не більше. Відстріл у перших рядах.

Тому фактично наступального потенціалу вони не мають для того, щоб виходити до Придністров'я. Але знову-таки спливає дата 9 травня.

9 травня – це дата, до якої російські окупанти мають протримати Херсонщину під своїм контролем. А далі – ой, горить сарай, гори і хата. Річ у тім, що саме 9 травня стане визначальною датою для відступу, для втечі російських окупантів з території України. І саме на неї слід орієнтуватися.

Ракетна війна буде довгою

З іншого боку, ми повинні розуміти те, що РФ зовсім не припинятиме обстріли наших міст ракетним озброєнням. Ракетного озброєння старого, радянського у них достатньо. Ми зараз бачимо, як вони використовують по Одесі ракети П-800, ракети Х-101, Х-55 тощо. У них ще є певна кількість крилатих ракет "Калібр", у них є певна кількість ОТРК "Іскандер". Але ця кількість уже стає дефіцитною.

Та не в цьому навіть суть: є у них "Калібри", немає у них "Калібрів" – у них і так ракетного озброєння з часів Радянського Союзу достатньо. Але, знову-таки, ми говоримо зараз про якість, про ймовірність того, що цю ракету зб'ють з більшою вірогідністю, ніж, наприклад, крилату ракету "Калібр" тощо. Це вже інше питання.

Просто морально потрібно бути готовими до того, що почастішають ракетні обстріли міст. Не просто для того, щоб знищити якусь інфраструктуру, а для того, щоб саме чинити тиск на населення, ЗСУ та владу. РФ вважає, що подібним шантажем вона зможе чогось досягти. Насправді ні.

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Насправді такі обстріли, ракетні удари, а також загибель цивільного населення породжує ще більшу ненависть крім тієї, яка вже до російських окупантів присутня. Нічого, крім ненависті глибокої, яка вже практично входить у наш ДНК-код. Це вже не викорінити поколіннями. Тому кожен такий обстріл лише погіршує становище самої РФ.

Ну і, власне, 9 травня. 9 травня, запам'ятайте, – це буде переломний момент фактично у всій так званій "спецоперації" РФ. Оскільки після цієї дати у них уже не буде можливостей реально демонструвати якусь велику битву за Донбас чи якісь великі перемоги.

Вони навіть утримувати території не зможуть після того, як усі звітують перед Володимиром Путіним про те, що свято ми вам влаштували, ви вже фактично відстояли свій пост на Красній площі, а тепер розвертаємось назад. Слава Нації!

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