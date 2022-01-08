Україна оточена з трьох сторін: NYT опублікувало нову карту російських військ

На опублікованій карті Україна оточена з трьох сторін. Зокрема зі сторони окупованого Криму, Росії та Донбасу.

Відповідну інформацію оприлюднило видання The New York Times. За їхніми даними мовиться про орієнтовно 100 тисяч військових Росії.

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З'явилась карта розміщення військ Кремля навколо України

Російські війська оточують Україну з трьох сторін,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, на карті помітно роди та чисельність військ, види техніки. Карту складали на основі даних, отриманих від українських і західних чиновників, а також – з супутникових знімків.



Війська Кремля довкола України / Інфографіка NYT

На думку видання, наразі неясно, чи планує Москва вторгнутися на територію України. Адже Кремль "на шляху" отримання всього, що необхідно для початку вторгнення.

Зокрема війська Росії перебувають:

три групи – недалеко від Воронежа;

дві – ближче до білоруського кордону;

одна – біля Волгограда;

дві – недалеко від окупованого Донбасу;

по одній – в Краснодарському краї та в окупованому Криму.

Сумарно на карті 10 основних скупчень військ Росії в межах досяжності українського кордону. Майже всі вони, за даними видання, містять: артилерію, важку техніку та танки.

Коротко про війська Росії біля українського кордону

Американські ЗМІ ще у жовтні 2021 року написали, що Росія стягнула війська до наших кордонів.

Згодом розвідка повідомила про можливий напад у січні – лютому 2022 року.

7 січня очільники МЗС НАТО провели термінове засідання. Політики закликали Росію до деескалації та діалогу.

У цей же день держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що готові дати рішучу відповідь на подальшу російську агресію, але дипломатичне рішення все ще можливе та пріоритетне.

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