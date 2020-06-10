Європейська комісія виділила Україні вже другий транш у розмірі 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Гроші підуть на видатки, зокрема для подоланні наслідків COVID-19.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі написав, що успішна співпраця з МВФ призвела й до схвальної відповіді від європейських партнерів щодо виділення наступного траншу в межах програми.

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Україна виконала всі умови щодо впровадження реформ, чим однозначно зміцнила свій статус відповідальної держави,

– додав політик.

Отримані 500 мільйонів євро спрямують до державного бюджету на видатки, зокрема для подоланні наслідків COVID-19.

Президент України Володимир Зеленський у твітері запевнив, що допомога Єврокомісії допоможе зменшити навантаження на борги та подолати негативні економічні наслідки від коронавірусу.

Що відомо про фінансову допомогу ЄС Україні