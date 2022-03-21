Україна отримала гумдопомогу: Денісова розповіла, які партнери направили
21 березня 2022 , 15:43
Джерело:Людмила Денiсова
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова повідомила про нову гуманітарну допомогу для України.
За її словами, її привезли наші партнери з ENNHRI, офісу Уповноваженого з прав людини Польщі Марціна Вєчека та Спеціального представника ЄС з прав людини Еймона Гілмора.
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"Від себе особисто та від імені всього колективу Секретаріату Уповноваженого висловлюю вдячність за вашу підтримку", – повідомила Людмила Денiсова.
Допомога / Фото телеграм
За її словами, обладнання та матеріали будуть використані для забезпечення безперебійної роботи Секретаріату та надання допомоги громадянам.
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