Німеччина передала Україні додаткові ракети для IRIS-T

Німеччина продовжує надавати збройну підтримку Україні. Протягом останнього тижня німецька сторона передала нашій країні додаткові ракети для зенітно-ракетної системи IRIS-T.

Про це свідчить перелік озброєнь на офіційному сайті німецького уряду. Крім того, Україна за останній тиждень отримала від Німеччини й іншу техніку та зброю.

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У цьому контексті мовиться про:

дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини,

30 тисяч снарядів до 40-міліметрових гранатометів,

5 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметри,

4 карети швидкої допомоги,

18 ваговозів 8х8 зі змінними кузовами.

Варто нагадати, що Німеччина передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM 11 жовтня. Постачання наступних трьох систем планується протягом 2023 року.

Що варто знати про систему IRIS-T

Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM насамперед призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Вона вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких навіть немає на озброєнні Бундесверу.

Крім можливості стріляти на майже пів сотні кілометрів, комплекс має сучасні радіолокаційні станції, здатні бачити ворожі цілі на відстані у 250 кілометрів за будь-яких погодних умов. Важливо, що для таких систем ППО практично не існує мертвих зон пуску. Адже ракета вилітає вертикально, і одразу може летіти у будь-який бік.

До того ж пускові установки IRIS-T SLM можуть мати колісну базу 8х8 або гусеничне шасі, що дозволяє використовувати цю систему практично у будь-якому місці. Ракета, яка вилітає з цього комплексу рухається зі швидкістю 3 Маха. Відтак, повітряним цілям росіян буде важко уникнути зіткнення.