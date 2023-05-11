Пригрозили відповісти: у Кремлі істерика через надання Україні ракет Storm Shadow

Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, які летять на 300 кілометрів. Це фантастична новина для наших ЗСУ, які вже зовсім скоро розпочнуть контрнаступ. У ворога на тлі таких повідомлень почало добряче підгорати.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, у Кремлі дуже негативно оцінили повідомлення про поставки Великою Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

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Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що це "вельми негативна" новина.

Це вимагатиме адекватної відповіді і від наших військових, які, природно, з військового погляду ухвалюватимуть відповідні рішення,

– зазначив він.

На жаль, Україна знає, яку "відповідь" слід чекати від окупантів. Країна-терористка, швидше за все, у звичній для себе манері будуть гатити по цивільній інфраструктурі та знищувати житлові будинки.

Ракети Storm Shadow можу змінити правила гри

11 травня CNN з посиланням на кілька західних посадовців повідомила, що Велика Британія поставила Україні крилаті ракети Storm Shadow, надавши українським військам новий ударний потенціал великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу українських військ.

Згодом британський міністр оборони Бен Воллес офіційно підтвердив передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Повітряні сили поки що не підтверджували отримання цих ракет.

Зауважимо, що Storm Shadow – це авіаційна крилата ракета класу "повітря – земля", яку виробляє компанія MBDA. Ці ракети є в кількох модифікаціях із дальністю польоту від 290 до 560 кілометрів. Більша дальність означає, що українські пілоти зможуть перебувати далі від лінії фронту.

Додамо, що CNN з посиланням на анонімних західних чиновників повідомив, що українці пообіцяли британцям застосовувати ракети Storm Shadow по окупантах лише на території України. ЗСУ та українська влада завжди наголошували, що використовують західну зброю лише для повернення своїх територій, а не для захоплення чужих.