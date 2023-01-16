Ліквідованих ворогів стане більше: Словаччина передала Україні восьму САУ Zuzana 2

Україна продовжує отримувати зброю від міжнародних партнерів. 16 січня стало відомо про надання Словаччиною восьмої САУ Zuzana 2.

Про це у своєму твітері повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Над. Згодом відповідну інформацію підтвердили також у Генштабі. За допомогою цієї гаубиці наші військові поповнюватимуть статистику втрат ворога.

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САУ допоможе знищувати окупантів

Словаччина твердо підтримує Україну, яка все ще бореться з нелегітимною агресією. Вже восьма Zuzana 2 тепер у Збройних Силах,

– наголосив Над.

Як зазначили у Генштабі, ця САУ зміцнить оборону України від російської агресії. Зауважимо, що це остання з восьми самохідних гаубиць, переданих Словаччиною через акціонерне товариство "КОНШТРУКТА-Дефенс", що належить міністерству оборони. Договір про купівлю – продаж цих САУ відомство та підприємство уклали у червні 2022 року. Усі 8 Zuzana 2 виготовлені за кошти словацького міноборони.

Генштаб додав, що підприємство має також виготовити для України ще 16 таких САУ. Допомагати фінансувати це будуть Королівство Данія, Федеративна Республіка Німеччина, а також Королівство Норвегія.

Британія передасть танки Challenger 2

Це 16 січня підтвердив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Слід зауважити, що це перша країна, яка передає нашій державі такого роду танки. І не варто забувати, що саме таку техніку гостро потребують наші військові на фронті.

Окремої уваги заслуговує той факт, що танки передала Велика Британія. Це мало б натиснути на Німеччину, яка продовжує гальмувати процес з наданням Україні Leopard. Зауважимо, що низка держав готові забезпечити ЗСУ німецькими танками, але для цього повинні отримати зелене світло від ФРН.

Зараз ми очікуємо тенденції до російського наступу, незалежно від того, скільки людських жертв це супроводжує,

– констатував міністр оборони Бен Воллес.

Додамо, що вперше передачу танків Challenger 2 підтвердив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Сталося це 14 січня під час його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.