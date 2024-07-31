Перша партія винищувачів F-16 вже прибула в Україну. Журналісти зауважили, що Київ отримав невелику кількість літаків.

Офіційно українська влада цю інформацію станом на 31 липня не коментувала. Журналісти повідомили новину, посилаючись на анонімні джерела.

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Що відомо про перші F-16 в Україні

Кінцевим терміном для передачі військових літаків американського виробництва був кінець цього місяця (липня – 24 Канал), і він був дотриманий, за словами людей, знайомих з цим питанням, які говорили на умовах анонімності. За їх словами, кількість одиниць невелика,

– заявило видання.

Джерело ЗМІ також пояснило, що наразі невідомо, чи зможуть українські пілоти, які тренувалися із західними союзниками протягом останніх місяців, одразу ж застосовувати бойові літаки, чи цей процес займе більше часу.

Журналісти зауважили, що швидшому відправленню F-16 та тренуванням на літаках перешкоджали:

питання щодо запчастин,

мовний бар'єр між українськими пілотами та іноземними інструкторами.

Окрім того, високопосадовці, які планують постачання винищувачів, занепокоєні через те, що Україна має недостатньо злітно-посадкових смуг, а ті, що є, – вразливі для російських ударів.

Іноземні журналісти намагались взяти коментар щодо F-16 у прессекретарки Міноборони України Діани Давітян, проте вона відмовилася коментувати інформацію.

Видання зауважує, що наразі кількість літаків невелика, проте це допоможе ЗСУ з часом наростити потенціал, щоб підірвати повітряну перевагу Росії.

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До речі, Володимир Зеленський зауважував, що Україні треба 128 одиниць F-16, щоб бути конкурентоспроможною проти Росії в небі.