Україна отримала від США проєкт угоди про корисні копалини

Сполучені Штати передали Україні проєкт угоди про корисні копалини. Наразі Київ формує свою позицію щодо неї та надішле її Вашингтону.

За необхідності будуть проводитися консультації з Верховною Радою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністерки економіки Юлії Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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Що відомо про новий варіант угоди про корисні копалини

За словами Свириденко, будь-які публічні дискусії щодо обговорення тексту угоди про корисні копалини лише завдають шкоди переговорам. Окрім цього, вони заважають вести конструктивний діалог з американською стороною.

Дуже важливо треба зазначити наступне: будь-які публічні дискусії наразі щодо тексту цієї угоди завдають тільки шкоди перемовинам і заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами. Як тільки буде досягнутий консенсус, ми обов'язково вийдемо з публічною позицією до депутатів Верховної Ради,

– пояснює Свириденко.

Зауважимо, що, за даними ЗМІ, у новому варіанті угоди про копалини президент США Дональд Трамп вимагає від України відшкодувати усю американську допомогу. Ця сума оцінюється у 123 мільярди доларів.

Оновлений документ стосується не лише рідкісноземельних металів, а всіх мінеральних ресурсів України, включно з нафтою та газом. Окрім цього, в ньому згадується й інфраструктура, що пов'язана з експлуатацією природних ресурсів: доріг, залізниць, трубопроводів, портів і переробних заводів.