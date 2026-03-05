Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "Шахедів" на Близькому Сході

США надіслали запит Україні з проханням про конкретну допомогу у захисті від "Шахедів" на Близькому Сході. Президент Зеленський доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів.

Про це повідомив Володимир Зеленський у телеграмі.

Яку допомогу запросили США в України?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "Шахедів" у регіоні Близького Сходу.

Президент доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку.

Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей. Слава Україні!

– додав Зеленський.

Зеленський пропонував країнам Перської затоки дрони-перехоплювачі