Україна укладає контракти на постачання 1000 ракет для Patriot за рахунок кредиту ЄС

Україна активізує роботу для суттєвого посилення щита протиповітряної оборони напередодні важкої осені та зими. Партнери вже залучають рекордні фінансові механізми, аби закрити найгостріші потреби військових у захисті неба.

Перші подробиці масштабних угод озвучив очільник Міноборони України Євгеній Хмара під час засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Подробиці нових домовленостей та допомога союзників

Міністр оборони наголосив, що значна частина успіху на полі бою та безпеки в тилу залежить від безпілотників і надійного прикриття з неба.

До 90% нашого успіху на полі бою залежить від дронів. Прошу вас ухвалити необхідні фінансові рішення до листопада, щоб ми вже цієї зими могли побачити результати на полі бою. Так само, щоб забезпечити стійкість України, нам потрібні рішення у сфері протиповітряної оборони. Ми укладаємо контракти на постачання близько 1 тисячі ракет для систем Patriot із нашими партнерами та за рахунок позики ЄС,

– заявив Хмара.

Більшість ракет, щодо яких укладають контракти, надійдуть лише в найближчі роки. Через це Україна просить партнерів передати ракети зі своїх запасів уже зараз, наголосив Хмара. Натомість Україна обіцяє союзникам майбутні вдосконалені ракети за контрактами.

"Ми також хотіли б наголосити на важливості постачання ракет "повітря-повітря" та переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) для боротьби з реактивним "Шахедами"", – сказав міністр.

Нагадаємо, ЄС погодив виділення Україні 3,2 мільярда євро на перехоплювачі до Patriot перед зимовим періодом.

Паралельно про додаткові пакети підтримки оголосили й інші союзники.

Так, Велика Британія виділить 100 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення української протиповітряної оборони взимку, що також включатиме ракети для систем Patriot.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що Берлін передасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 безпосередньо із запасів Бундесверу.