Україна отримає 340 мільйонів євро на відновлення інфраструктури на Сході

Верховна Рада ратифікувала угоду, за якою Україна отримає кредит від Європейського інвестиційного банку. За договором наша держава отримає понад 300 мільйонів євро.

Витратять кошти на відновлення інфраструктури східної частини України. Відповідну "Програму з відновлення України" нардепи ухвалили на засіданні 14 липня.

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Рада ухвалила в цілому закон України "Про ратифікацію Фінансової угоди "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком".

Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком передбачає надання кредиту у розмірі 340 мільйонів євро, а це майже 11 мільярдів гривень за нинішнім курсом.

На що витратять гроші

На відновлення постраждалої інфраструктури у східній частині України. До того ж на ці гроші збираються модернізувати соціальну інфраструктуру в областях, що приймають найбільшу кількість переселенців.

Відновлюватимуть найважливішу соціальну інфраструктуру:

будівництво,

реконструкцію,

капітальний ремонт,

підвищення енергоефективності житла для переселенців, шкіл, медичних установ і соціальних центрів.

Програма з відновлення України є продовженням чинної з 2014 року Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. За її кошти реалізують понад 150 проєктів з відновлення соціальної інфраструктури у:

Донецькій,

Луганській,

Запорізькій,

Харківській,

Полтавській,

Одеській,

Херсонській,

Київській областях.