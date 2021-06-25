Україна отримає 350 мільйонів доларів кредиту для розвитку економіки

Україна отримає 350 мільйонів доларів кредиту від Світового банку. Гроші підуть на відновлення та розвиток економіки під час пандемії. Угоду про позику уклали 25 червня.

Її підписали міністр фінансів Сергій Марченко та менеджер проєктів Світового банку в Україні Клавдія Максименко.

До теми Кредит від Світового банку: на що виділять кошти і яку суму

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Що планують зробити

Реалізувати системні проєкти для справедливого розвитку ринку землі,

продовжити реформу газового сектору,

зміцнити кредитний ринок.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що 350 мільйонів доларів спрямують на відновлення та розвиток економіки України під час пандемії. Також – на соціальну підтримку вразливих верств населення та на посилення державних інституцій.

Відновлення економічного зростання та модернізація української економіки в умовах пандемії потребує особливих політик та ресурсів. І ми вдячні, що саме зараз наші партнери зі Світового банку допомагають Україні,

– сказав Шмигаль.

У Міністерстві енергетики раніше розповідали, що Світовий банк та Фонд чистих технологій на пільгових умовах нададуть Україні понад 200 мільйонів доларів кредиту. Все для реалізації інвестиційного проєкту ПрАТ "Укргідроенерго", що передбачає підвищення стійкості енергосистеми.



Підписання угоди про кредит / Фото Кабміну