Як працюють крилаті бомби GLSDB, які може отримати Україна: потужне відео

США нещодавно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, в який вперше увійшли крилаті бомби GLSDB. Ця зброя дозволить українським військовим діставати окупантів на відстані у 150 кілометрів. Досі Україна не отримувала таку зброю.

GLSDB – це гібрид авіабомби та некерованої ракети M26. Такі бомби-ракети запускатимуть з наземних установок, вони – високоточні.

До теми Високоточні ракети і ППО: США оголосили новий пакет військової допомоги для України

Завдяки GLSDB Сили оборони зможуть дістати окупантів у Криму

Запуск ракети можливий з РСЗВ HIMARS та MLRS. Найважливіше, що бомба з високою точністю може вражати цілі на відстані у 150 кілометрів.

У процесі запуску реактивний снаряд M29 виводить на певну висоту авіабомбу GBU-39. Вона продовжує політ та за пологою траєкторією уражає ціль.

Як працюють крилаті бомби GLSDB: відео

GBU-39 – невелика керована бомба масою 130 кілограмів з бойовою частиною 17 кілограмів. Вона також має крила, які розкладаються у повітрі, що збільшу дальність ураження.

Для наведення на ціль GLSBD використовує глобальну систему позиціонування (GPS) та інерційну навігаційну систему. Завдяки цим ракетами в зоні досяжності Сил оборони України опинилися Джанкой, Маріуполь чи Луганськ.

Україна отримає бомби GLSBD: що відомо

Наразі немає точних термінів, коли США відправлять в Україну бомби GLSBD. Водночас пані посол України в США Оксана Маркарова натякнула, що це може відбутися досить швидко. Причина в тому, що GLSBD є на складах у США, що прискорить їх постачання.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявляв, що ці авіаційні бомби здатні змінити ситуацію на полі бою.

Вони знищуватимуть позицію ворога, важливі цілі, склади окупантів на більшій відстані, ніж ми дістаємо зараз ракетами MRLS з дальністю 80 кілометрів. Ракетами дальністю 150 кілометрів ми покриватимемо всю окуповану територію до російських кордонів,

– заявляв Мусієнко.

За словами Мусієнка, цими ракетами наші військові будуть знищувати склади з боєприпасами росіян, центри управління військами в тилах окупованих територій та логістику ворога.

Військовий експерт Андрій Харук зазначив, що GLSDB не перебуває на озброєнні в жодній з армій світу. Відтак, українські військові матимуть можливість першими перевірити їх на полі бою.