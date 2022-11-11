США і Південна Корея уклали таємну угоду, яка відкриє постачання летальної зброї в Україну

Південна Корея вперше допоможе Україні з летальною зброєю, однак за посередництва США. Сеул продасть США артилерійські снаряди.

Американські чиновники, які знайомі з угодою, повідомили, що США придбають 100 000 одиниць 155-мм артилерійських боєприпасів. Ці боєприпаси будуть доставлені в Україну.

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Україна отримає 100 тисяч боєприпасів

Повідомляється, що така кількість боєприпасів є достатньою для забезпечення українських артилерійських підрозділів протягом щонайменше кількох тижнів інтенсивних бойових дій.

Південна Корея відмовляється надавати Україні летальну зброю, адже дотримується публічного зобов'язання не давати таку підтримку Києву. Водночас Сеул допомагає США, які є головним союзником Сеула у стримуванні Північної Кореї.

Боєприпаси Південної Кореї дадуть змогу США забезпечити українців, не використовуючи свої запаси артилерійських боєприпасів. У США офіційно заявляли, що їх запаси швидко зменшуються.

Сеул і Вашингтон домовилися продовжити угоду

На початку листопада міністр оборони Південної Кореї Лі Чон Суп зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Сторони домовилися продовжити артилерійську угоду.

Міноборони в Сеулі повідомило, що південнокорейська компанія веде переговори з США про поповнення американських запасів 155-мм артилерійських снарядів.

Позиція південнокорейського уряду щодо непостачання летальної зброї Україні залишається незмінною.

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