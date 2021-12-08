Україна отримає будь-яку зброю від США, – військовий експерт про можливий наступ Росії

Сполучені Штати Америки дадуть Україні будь-яку зброю, якщо Росія піде з повномасштабним наступом. Така допомога забезпечить Україні перемогу.

Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, мовиться і про протиповітряну оборону, і про тяжке озброєння.

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"Якщо буде реальна загроза відновлення збройного конфлікту і вторгнення Росії в Україну – ми отримаємо будь-яку зброю, яка забезпечить нам перемогу над Росією", – сказав Жданов.

Починаючи від систем великої дальності, закінчуючи навіть, можливо, тяжким озброєнням,

– запевнив військовий експерт.

Україна вже має переваги

За словами Жданова, станом на сьогодні Україна вже має перевагу, домінування над Росією.

В нас є високоточна зброя. Вона роботизована і застосовується дистанційно під керівництвом оператора, а не військовослужбовця зі зброєю в руках. Я маю на увазі і безпілотні літальні апарати, і береговий ракетний комплекс "Нептун", і радіолокаційні комплекси, які розробляються і, сподіваюсь, будуть закуплені для ЗСУ України. Олег Жданов Військовий експерт

США підсилює й інші країни

Як зазначив експерт, зараз американські війська перекидають у Польщу, вони заселяються на новітню військову базу. У такий спосіб США підсилює держави.

"Також, думаю, буде форсоване або прискорене розгортання системи протиракетної оборони, яка спирється на Румунію, Польщу і країни Балтії. Вона робить таку дугу спостереження і раннього визначення вузьких балістичних ракет з Росії", – додав Жданов.

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