Волають про ядерну загрозу від F-16: саміт НАТО добряче полоскотав нерви Кремлю

Під час саміту НАТО російські пропагандисти казились не жарт. Вони вигадали, що надання Україні винищувачів F-16 – це ядерна загроза для Росії з боку Заходу, бо літаки нібито можуть нести ракети з ядерними боєголовками. Насправді такі заяви спрямовані лише всередину країни-агресорки.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, серед зброї, яку вже має або отримає України, не лише літаки F-16 можуть розміщувати ядерні боєголовки.

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Багато "червоних ліній"

Денис Попович зазначив, що так званих "червоних ліній", які для України "визначали" росіяни, було багато. Вони погрожували Україні, щоб ми не били по Кримському мосту, що сталось у жовтні 2022 року.

Було багато "червоних ліній". Тобто ця історія з F-16, ці коментарі – це для внутрішнього користувача. Тим паче, що носієм ядерною зброєю може бути навіть багатокаліберний артилерійський боєприпас. Все, що вище за 203 міліметри, може бути використано як носій тактичної ядерної зброї,

– пояснив він.

Як підкреслив військовий експерт, навіть комплекс "Точка-У" може бути носієм ядерної зброї. Є ракети до комплексу, які можуть бути оснащені ядерною боєголовкою.

Попович про істерику пропагандистів щодо F-16: дивіться відео

У Кремлі істерика через F-16 для України