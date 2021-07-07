Швидкий та потужний: Таран анонсував в Україні створення власного "москітного флоту"

В Україні вже наступного року може з'явитися свій "москітний флот". Його створенню сприятимуть США та Велика Британія.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран на Конференції реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі.

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Про створення "москітного флоту" в Україні заговорили на тлі загострення на Донбасі та регулярним брязканням зброєю Росії. Таран констатував, що наразі Україна не має зброї, яка могла б зупинити наступ Росії з моря.

Прямо зараз ми створюємо "москітний флот". Ми намагаємося дати цим "москітам" сучасні бойові можливості. Я хотів би бачити в наступному році як мінімум протикорабельні ракети, які будуть встановлені на цих малих кораблях,

– зазначив він.

Міністр оборони висловив сподівання, що в Україні буде кілька маленьких кораблів "москітного флоту" не пізніше, ніж наступного року. Вони будуть зі справжніми бойовими спроможностями:

з сучасними протикорабельними ракетами,

засобами проти електронної боротьби, які дозволять нам представляти певну загрозу російським морським силам.

Що таке "москітний флот"? Це сукупність швидкохідних і маневрених малих бойових кораблів, наприклад, торпедних, сторожових та ракетних.

Як допоможуть США та Велика Британія

Очікується, що у "москітному флоті" будуть задіяні малі кораблі, які передадуть США і Британія. Варто додати, що США наступного року почнуть передачу Україні бойових катерів Mark VI. Це – сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.