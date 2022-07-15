Військовий експерт назвав переваги комплексів NASAMS, які отримає Україна

Незабаром Україні надійдуть сучасні протиповітряні комплекси NASAMS. Їх передадуть США у межах анонсованої військово допомоги. У чому переваги цієї зброї – читайте у статті.

Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголосив, що нам передадуть ці комплекси малої та середньої дальності.

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За словами експерта, ця зброя максимально інтегрується в українські ППО, зокрема "БУК", С-300, "Стріла-10" та інші, адже наші комплекси технічно та технологічно застарілі.

Адже раніше проблеми виникали саме з інтеграцією сучасних західних ЗРК в наші системи ППО. З NASAMS такої проблеми не буде,

– заявив Коваленко.

Він каже, що ці комплекси інтегруються легко, але на це все одно потрібен буде час.

"Німеччина буде нам постачати інші протиракетні комплекси IRIS. Проте поки остаточно невідомо. коли почнуться поставки такого озброєння. Поки вони лиш обіцяють", – додав він.

Що ще відомо про NASAMS: основне

NASAMS – це зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Він призначений для знищення повітряних об'єктів супротивника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов.

NASAMS, то це – норвезько-американська розробка. Вона діє на відстані до 40 кілометрів залежно від вибору снаряда, при цьому по висоті вона діє на 20 кілометрів.

Цей ЗРК ефективніший за комплекс радянського зразка С-300. NASAMS мають більшу дальність, тож дозволять надійніше захищати наше небо від літаків, безпілотників та ракет ворога.

NASAMS використовує ракети з активними головками самонаведення. Додамо, що в рамках пакета Україна отримає 2 передові зенітно-ракетні системи NASAMS та боєприпаси до них.

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