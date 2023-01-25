Коли в Україну надійдуть перші Leopard 2: Пісторіус заявив про "зміну правил гри"

Німеччина ухвалила доленосне рішення про передання Україні Leopard 2. Борис Пісторіус – міністр оборони Німеччини – відповів, коли надійдуть перші танки.

Пісторіус заявив, що вже дуже швидко українських захисників навчатимуть на танках Leopard 2. Також вже невдовзі стартує уточнення маршрутів поставок.

Зверніть увагу Шольц виключив передачу Україні винищувачів

Тим часом перші Leopard 2 надійдуть в Україну вже через 3 місяці. Пісторіус назвав це рішення – історичним.

Це потенційно важлива "зміна правил гри" в цій війні або на цьому етапі війни,

– наголосив міністр оборони.

У перший батальйон Leopard, який отримає Україна, увійдуть відносно нові танки, які перебувають на складі Бундесверу.

На другому етапі другий батальйон сформують зі старих танків. Міністр оборони наголосив, що для цього небхідно трохи більше часу.

Зеленський подякував Німеччині

Володимир Зеленський 25 січня провів телефонну розмову з Олафом Шольцом. Український лідер подякував канцлеру Німеччини за важливі та своєчасні рішення.

"Німецькі основні бойові танки, подальше розширення оборонної підтримки і тренувальних місій, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї. Щойно у розмові з Шольцом почув про ці важливі та своєчасні рішення", – заявив Зеленський.



Основні характеристики танків Leopard / Інфографіка 24 Канал