Україна отримає від США протитанкове та зенітне озброєння

ЗСУ отримають чергову допомогу від США для боротьби з російськими окупантами.

США готові надати ЗСУ чергову підтримку. Сенат затвердив законопроєкт, в якому передбачена військова допомога Україні на суму 3,5 мільярда доларів.

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Додаткова зброя

Джерела передбачають, що йдеться про постачання 105-мм мінометів і додаткові протитанкові та зенітні комплекси Javelin і Stinger, якими вже вдалося знищити сотні російських окупантів.

Також частина грошей буде витрачена на гранатомети M203, бронежилети, снайперські гвинтівки та лазерні далекоміри. Президент США Джо Байден вже готовий затвердити законопроєкт.

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