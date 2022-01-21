Україна з партнерами спробують знову вигнати Росію з ПАРЄ

Українська делегація у ПАРЄ докладатиме зусиль, аби Росія не була членом організації. Представники України мають намір оскаржити повноваження російської делегації.

Про це повідомив нардеп та член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко. Він анонсував початок процедури оскарження повноважень російської делегації вже найближчим часом.

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За його словами, це має статися у понеділок, 24 січня.

Ми почнемо процедуру і, швидше за все, у середу чи четвер (26 – 27 січня – 24 канал) буде голосування. Петруша Толстой (глава делегації Росії – 24 канал), приготуйся там і памперси не забудь,

– написав Гончаренко.

Також нардеп розповів DW, що повноваження делегації Держдуми Росії оскаржуватимуть "на суттєвих підставах". Відповідно до процедури ПАРЄ, такими підставами вважається порушення статті 3 статуту Ради Європи. У ній мовиться, що кожна держава-член організації "обов'язково має визнавати принцип верховенства права та гарантувати основні права людини всім особам, які перебувають під його юрисдикцією".

Для оскарження повноважень "з істотних підстав" необхідно, щоб у залі під час голосування за ратифікацію повноважень цю ініціативу підтримали щонайменше 30 депутатів із 5 національних делегацій.

Я впевнений, що ми зберемо цю кількість і що оскаржити повноваження делегації Росії нам вдасться,

– наголосив він.

Якщо це станеться, то питання буде направлено до відповідного комітету ПАРЄ, який підготує доповідь та резолюцію з рекомендаціями Асамблеї ратифікувати чи не ратифікувати повноваження делегації Росії. Цю доповідь винесуть на загальне голосування у сесійній залі.

Росія підготувала список членів делегації у ПАРЄ

Як стало відомо DW зі своїх джерел у секретаріаті ПАРЄ, керівництво Держдуми Росії вже надіслало на ім'я президента Асамблеї офіційний лист зі списком членів нової делегації, яким надає офіційні повноваження представляти Росію.

Тільки після підтвердження цих повноважень у ПАРЄ російська делегація матиме право на участь у роботі сесії. Очолює російську делегацію в ПАРЄ віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой, відомий своєю антиукраїнською позицією.

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Повний текст публікації Олексія Гончаренка:

Делегація України в ПАРЄ разом з колегами з інших країн планує оскаржувати повноваження російської делегації! В понеділок ми почнемо процедуру і скоріш за все у середу чи четвер буде голосування. Петруша Толстой, приготуйся там та памперси не забудь.