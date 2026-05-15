Перевага Росії тане на очах: медіа розкрили, завдяки чому Україна переламала хід бойових дій

Російсько-українська повномасштабна війна триває вже понад 4 роки. Наразі окупанти деморалізовані й виснажені, натомість Сили оборони все частіше й успішніше змінюють позиції на лінії бойового зіткнення на свою користь.

Відповідні дані навели в матеріалі CNN. Кирило Бондаренко, який служить у підрозділі безпілотних систем "Lazar’s Group" і нині воює на Запорізькому напрямку, зазначає, що ситуація на фронті поступово змінюється.

Як Україна переламала хід бойових дій?

Минулого місяця, за аналізом Інституту вивчення війни (ISW), Україна змогла звільнити більше територій, ніж Росія захопила, що стало першим таким випадком із серпня 2024 року.

Хоча загалом Росія й надалі утримує близько 20% української території, Київ, за оцінками аналітиків, наразі має певну перевагу. Для Москви це створює політичні та військові проблеми, зокрема для Володимира Путіна, який наполягає на неминучості перемоги Росії та контролі над Донбасом.

Водночас експерти відзначають, що російський наступ залишається повільним і дуже дорогим, попри пропагандистські заяви про успіхи. Аналітики ISW вважають, що Кремль використовує інформаційний тиск, намагаючись переконати Захід у безперспективності підтримки України та схилити її до поступок.

Що відіграє чи не вирішальну роль у протистоянні?

Ключову роль у зміні ситуації відіграють безпілотники. Україна активізувала як фронтові, так і глибинні удари, а також операції середньої дальності, спрямовані на російську логістику.

Якщо російська логістика постійно перебуває під загрозою ударів дронів, це серйозно уповільнює та дезорганізовує їхню систему забезпечення,

пояснила представниця ISW Крістіна Гарвард.

Українські військові підтверджують, що інтенсивні удари по логістичних об'єктах і командних пунктах суттєво впливають на ситуацію на окремих ділянках фронту, зокрема на запорізькому напрямку, де фіксуються локальні зміни контролю територій.

Водночас фронт настільки насичений безпілотниками, що активні просування будь-якої зі сторін стають складними. Російські війська дедалі частіше намагаються діяти через проникнення малими групами та створення ілюзії просування, однак утримати позиції їм важко.

Росіяни постійно звітують командуванню, що захопили певні села, але насправді їх там немає. Ми постійно вибиваємо їх звідти,

– підкреслив Бондаренко.

Чим відповідають Сили оборони?

Разом із тим, Україна завдає ударів по російській енергетичній інфраструктурі, намагаючись зменшити доходи країни-агресорки від експорту нафти та газу. Це, за оцінками, впливає на фінансові можливості Москви вести війну.

Не можна не згадати неодноразові удари по НПЗ країни-агресорки, зокрема в Туапсе, Пермі, Ярославлі – удари викликають паніку серед росіян, наслідки ж – катастрофічні не лише для економіки, а й для екології. Цікаво, що після обстрілів НПЗ у багатьох регіонах місцеві фіксували нафтові дощі.

До того ж, буквально вночі 15 травня дрони масовано атакували Рязань, Таганрог та Єйськ. Удар спричинив пожежу на НПЗ, а також, імовірно, міг уразити ворожий аеродром. Наразі українська сторона офіційно не підтвердила атака, проте судячи з фото, відео та заяв російських медіа, наслідки для Рязанського НПЗ – критичні.

Які наслідки бойових дій?

Попри окремі успіхи України, війна залишається надзвичайно виснажливою для обох сторін. Росія суттєво посилила обстріли українських міст і критичної інфраструктури, що призводить до значних втрат серед цивільного населення. За оцінками різних джерел, загальні втрати сторін вимірюються сотнями тисяч загиблих і поранених.

Офіційні цифри не розкриваються, тому точні дані залишаються предметом оцінок міжнародних аналітиків. Експерти зазначають, що хоча Україна періодично досягає тактичних успіхів і підвищує моральний стан військ, війна залишається затяжною. Попри це, нинішні тенденції свідчать, що Україна принаймні поступово зменшує перевагу Росії на полі бою.

Що відомо про ворожі втрати?

Нинішня ситуація з бойовими втратами Росії підриває наративну лінію про спроби схилити Київ до територіальних поступок. Міністр оборони України Михайло Федоров повідомляє, що останні місяці стали для ЗСУ одними з найрезультативніших.

За його словами, лише за квітень і березень українські бійці ліквідували десятки тисяч загарбників, а Росія, за даними західної розвідки, щомісяця втрачає приблизно 30 – 35 тисяч своїх солдатів.

Зі свого боку командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко, в розмові з 24 Каналом підкреслив, що саме дрони завдають левової частини втрат російським силам і техніці. Він зазначає, що російська армія все важче адаптується до такого рівня використання безпілотників і не встигає ефективно протидіяти цим ударам.

Загалом же, Генштаб станом на 15 травня повідомляє, що російські втрати з початку повномасштабної війни оцінюються приблизно в 1 346 390 військовослужбовців. Також повідомляється про втрати техніки: 11 935 танків, 24 569 бойових броньованих машин і 42 085 артилерійських систем. Лише за останню добу країна-агресорка не дорахувалася близько 1 150 солдатів.