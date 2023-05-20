Коли у нас будуть F-16, ми виграємо цю війну, – Ігнат

Юрій Ігнат заявив, що Україна переможе у війні, коли отримає F-16. Ці літаки можуть ефективно працювати по наземних, повітряних та надводних цілях.

Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ – заявив, що F-16 зможуть перекривати територію України там, де немає комплексів ППО. Як тільки надійдуть літаки, вони стануть на бойове чергування у різних регіонах на наших оперативних аеродромах.

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Я вам скажу більше, коли будуть F-16, ми виграємо цю війну. Ми наголошували нашим партнерам про необхідність для України F-16, бо не можемо ми тими засобами ППО, які існують ще з радянських часів, перекрити всю територію України,

– наголосив Ігнат.

Зокрема, F-16 зможуть оперативно відпрацьовувати по дронах-камікадзе. Окрім того, літаки допоможуть українським героям швидко деокупувати українські території. Захисники зможуть завдавати удари по ворожих командних пунктах, військових угрупованнях, логістичних ланцюгах постачання.

Україна отримає F-16

До слова, у Білому домі вже заявили, що у найближчі місяці партнери вирішать, хто і скільки літаків F-16 поставить Україні. Україна потребує F-16 й настав час працювати над цим.

Українські пілоти навчатимуться керувати F-16.