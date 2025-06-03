Юсов розповів, чи перевіряють звільнених з полону військових на можливу співпрацю з Росією

Українські військові, звільнені з російського полону, проходять перевірку на можливу співпрацю з ворогом. Однак диверсантів у "чистому вигляді" наразі зафіксовано не було.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова в інтерв'ю для Укрінформу.

Дивіться також "Це щоразу шокує": які історії розповідають українські військовополонені після повернення

Чи перевіряє Україна звільнених з полону бійців

За словами Юсова, відповідні служби здійснюють контррозвідувальні перевірки щодо кожного українського військового, звільненого з російського полону. Він зазначив, що у разі виявлення підозрілих фактів, вони далі діють у межах чинного законодавства.

За її наслідками відбуваються процесуальні дії в межах українського законодавства. Тому, безумовно, це все без уваги не залишається,

– наголосив Юсов.

Він додав, що диверсантів у "чистому вигляді" серед повернутих не фіксували. Однак російські спецслужби вдаються до тиску на полонених або маніпуляцій.

"Безумовно, з кожним, хто був у полоні, так чи інакше працювали ворожі спецслужби, ним намагалися маніпулювати, на родини могли пробувати впливати. Тому держава це все перевіряє", – резюмував він.

До слова, Юсов також повідомив, що на початку повномасштабного вторгнення серед українських військовополонених були вагітні жінки. Втім, російська сторона відмовилася віддавати їх безумовно та включала до обмінних списків.