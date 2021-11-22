Україна піднялася в рейтингу демократій, а США вперше спустилися

Міжнародний дослідницький центр опублікував рейтинг демократій у понад 160 країнах світу. Україна потрапила у список середніх демократій, а США опустилися до категорії неповних демократій.

У рейтингу демократій Україна обігнала не лише США, а й кілька країн Євросоюзу – Польщу, Угорщину та Словенію. За даними дослідників, у нашій країні середній рівень демократії.

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Результати досліджень

У Міжнародному дослідницькому центрі поділили країни світу на декілька категорій:

повноцінні демократії, які у свою чергу поділені на сильні, середні та слабкі;

неповні демократії;

держави з перехідним режимом;

авторитарні режими.

Причиною того, що США опустилися з першої категорії до другої, дослідники називають масові протести після вбивства поліцейським Джорджа Флойда та президентські вибори, результат яких не визнавав на той момент чинний президент Дональд Трамп.

Водночас дослідники зауважили, що в Україні ситуація значно покращилася, тому й віднесли її до середніх демократій. Таким чином наша країна обігнала в рейтингу США. Серед рушіїв позитивних змін назвали електронні декларації.

Загалом кількість демократичних країн цього року зменшилася – їх 98. Перехідних режимів дослідники нарахували 20, серед яких Росія та Туреччина та 47 авторитарних режимів, до яких внесли Китай, Саудівську Аравію, Малі, Іран та ще 43 країни світу.

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