Україна на пів шляху до локдауну: захворюваність і смертність стрімко зростає

Україна на пів шляху до локдауну, і здолала цю відстань буквально за місяць. На початку вересня ми були в зеленій зоні, але на початку жовтня – вже в жовтій.

Думаю, мине ще місяць і будемо вже в зоні червоній. У нас вже натепер кожного дня по 200 померлих, по 10 – 12 тисяч нових хворих.

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В Україні можуть знову ввести локдаун

Для порівняння, нагадаю наш максимум, який був на піку другої хвилі. У нас тоді було по 400 померлих і по 20 тисяч хворих. Нині ми вже маємо половину від таких критичних показників. Тому я і кажу, що ми реально зараз на пів дорозі до того максимуму.

Що це означатиме? Лише те, що влада наша запанікує, і відправить нас на тотальний карантин – локдаун. Знову закриє:

школи та виші;

ринки;

торговельно-розважальні комплекси;

кінотеатри;

тренажерні зали;

кафе і ресторани.

Звісно, крім "Велюру". Цей заклад поза здоровим глуздом, законом та мораллю.

Але такий локдаун знову означатиме, що чимала частина українців лишиться без прибутків і без зарплат. Це знову означатиме, що школярі навчатимуться з дому і якість їхньої освіти викликатиме чимало запитань та сумнівів.

А ще – що нам зупинять транспорт. Комунальний, може, і ходитиме за спецперепустками, але з міжміським знову будуть проблеми.

Здавалося б, що у 2021 році такої ситуації з тотальним локдауном нам боятися вже не треба. Мовляв, у нас же вакцинація вже мало не пів року триває, ковідні сертифікати. І влада обіцяла, що прищеплених ті карантини й локдауни обійдуть стороною.

Українці не поспішають вакцинуватися

Все так, але це лише в теорії. Адже от попереджала влада, що школи працюватимуть офлайн лише, якщо там будуть 80% прищеплених вчителів. І що, це якось на них вплинуло, що вони всі кинулися за літо провакцинуватися?

Вони що перейнялися бажанням не заражати учнів? Чи тим, що інакше знову змушені будуть дистанційно уроки проводити?

Та взагалі не перейнялися. І зараз приблизно 4,5 тисячі шкіл, якщо я не помиляюся, саме дистанційно і працюють, бо освітяни проігнорували попередження і заклик до вакцинації.

Краща ситуація в нас хіба що в армії і поліції. Там 90% вакциновані, і це мені яскравий приклад того, що коли все ж таки є чітка структура підпорядкування, коли є наказ і субординація, а підлеглі беруть приклад з вакцинованих своїх керівників – то ми і маємо убезпечену від ковіду армію та поліцію.

Ми маємо тих бюджетників, яких не доведеться лікувати коштом платників податків, які не робитимуть нашій медичній системі навантаження своїми хворобами.

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У нас з тим щепленням дійсно справжня біда по багатьох фронтах. Наразі лише 14% населення вакциновані, і не тому, що вакцин не вистачає. Більшість українців в середній школі уроки біології та хімії прогулювали. Тому нині свято вірять, що з тією вакциною "не все так однозначно".

Тобто, те що її колють вже втретє мало не 80-річному американському президенту, нею щеплять німецьку канцлерку й ізраїльського прем'єра – це для українців взагалі не показник. Їм якихось ще інших додаткових доказів надійності вакцини потрібно, щоб вони наважилися і собі її вколоти.

Українці вірять у змову фармкомпаній та мікрочипи

Так-от виходить, що вакцин в Україні вже навіть надлишок, і незабаром нам треба буде протерміновані препарати викидати. При тому, що ми сподівалися від тієї вакцини набути Україні колективний імунітет, щоб нарешті здолати цей клятий вірус, який псує нам життя, а у багатьох взагалі його забирає.

Але ні. Українці вірять у змову фармкомпаній, що в тій вакцині сховані мікрочипи, які зможуть знайти їхній мікромозок і в такий спосіб ними буде хтось керувати.

Коментувати цю маячню я просто слів не знайду. Але, чесно кажучи, я був би тільки радий, якби такі чіпи існували і за їхньою допомогою можна було б примусити українців:

прибирати за собою сміття в лісі після пікніків;

не паркуватися на газонах;

матюкатися російською на всю вулицю.

Якщо без жартів, то мені навіть трохи соромно, що в нас такі от дрімучі співгромадяни. Бо це саме через них не буде й прищепленим українцям від тієї вакцинації жодних від влади послаблень.

Скандал з продажем COVID-сертифікатів

Ба більше, може так статися, що вже незабаром матимемо ми з нашими ковідними сертифікатами грандіозний міжнародний скандал. І їх усіх – ті наші вакцини – в Європі перестануть визнавати.

В Україні натепер набирає чималих обертів продаж тих ковідних сертифікатів про вакцинацію без вакцинації. Причому таких "документів", які проходять усі можливі перевірки.

Як це працює? Все дистанційно – кидаєш гроші на картку посереднику, надаєш йому свої паспортні дані, і він вносить тебе у базу даних МОЗ, начебто тобі ті 2 щеплення вже зробили.

Відповідно, з бази даних ти вже сам у смартфоні, або ж у свого сімейного лікаря можеш отримати повноцінний ковідний сертифікат з QR-кодом, який буде проходити усі перевірки.

Адже для цього використовується якраз та база даних МОЗ, куди і були внесені шахраєм свідомо неправдиві дані про зроблені тобі щеплення.

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Найголовніше тут – ті щеплення жодним чином не можна перевірити, не можна з'ясувати "були вони зроблені чи ні". І от в базу даних МОЗ мають доступ десятки тисячі лікарів, декілька з яких виявилися не надто чистоплотними, і віддали свої ключі доступу, логіни та паролі ділкам-шахраям.

А ті зараз і пропонують в інтернеті послуги з продажу ковідного сертифіката про щеплення без необхідності його робити. Мені важко в голові скласти, нащо такими послугами користуватися і відмовлятися від захисту, який твоєму організмові надає вакцина.

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Якщо, або точніше сказати, коли Європа дізнається про такі махінації, як тільки усвідомить, що ті українські сертифікати немає жодної можливості перевірити і переконатися, чи дійсно українець отримав ті 2 уколи – то миттєво заборонить туди в'їзд.

До того усім без виключення. Адже усі українські сертифікати виявляться скомпрометованими, щодо жодного з українців Європа не зможе бути певною – вакцинований він, або ж купив той документ.

Таким чином, завдяки кільком хитрозробленим ділкам, кільком нечистоплотним лікарям, яким є запит від кількох не надто розумних українців, завдяки шахраям та антивакцинаторам усій решті українців можуть бути величезні проблеми та клопоти.