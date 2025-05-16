Україна почне опрацьовувати списки вже сьогодні, – ГУР про обмін полоненими 1000 на 1000

Під час переговорів у Стамбулі 16 травня українська й російська делегації обговорили можливість обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Київ почне опрацьовувати списки вже сьогодні.

Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький, повідомляє 24 Канал.

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Обмін полоненими 1000 на 1000

Представник ГУР підтвердив, що російська сторона погодилася здійснити обмін 1000 осіб. Вадим Скібіцький заявив, що вже відсьогодні Україна почне опрацьовувати списки всіх полонених.

Також зазначив, що Київ має нормальний досвід роботи з російською стороною. Вдалося повернути тіла наших загиблих героїв.

Через те ми будемо робити все, щоб кожен громадянин України повернувся додому. Ми їх чекаємо, ми будемо їх вітати,

– підкреслив представник ГУР.

Вадим Скібіцький додав, що Україна продовжує роботу з росіянами.

До речі, очільник української делегації на переговорах з Росією у Стамбулі Рустем Умєров заявив, що обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" може пройти вже найближчим часом.