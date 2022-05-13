Україна почне порятунок важкопоранених бійців з "Азовсталі", посередником є Туреччина

Ірина Верещук повідомила, що евакуація з "Азовсталі" відбуватиметься у декілька етапів. Процес розпочнеться з порятунку важкопоранених.

Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук наголосила, що вже стартував новий раунд перемовин навколо дорожньої мапи спецоперації. Представники Червоного Хреста у п'ятницю, 13 травня, проведуть зустріч із росіянами.

Зауважте Україна закликала Радбез ООН евакуювати поранених з "Азовсталі"

Провели з ними (МКЧХ – 24 канал), а також з ООН, перемовини і дали їм мандат. Ми хочемо, щоб був підписаний документ: як саме відбуватиметься евакуація з "Азовсталі", готуємося до підписання,

– наголосила Верещук.

За словами міністерки, посередницею у поточному раунді перемовин буде Туреччина.

Верещук попросила утримуватися від коментарів

Верещук закликала політиків, журналістів та громадських діячів наразі утриматися від коментарів. Вона наголосила, що так можна нашкодити переговорному процесу. Мовиться про порятунок людських життів.

Ще 12 травня міністерка повідомила, що ведуть переговори про евакуацію 38 українських воїнів. Усі вони – важкопоранені (лежачі). Далі Україна працюватиме над тим, аби евакуювати інших героїв.

Верещук наголосила: до результатів призведе реалістичність та тверезість думок і дій.

Захисники Маріуполя звернулися до Ілона Маска

Захисники Маріуполя продовжують героїчну оборону "Азовсталі". Однак їм потрібна допомога надлюдини.

Сергій Волина – командир морпіхів – звернувся у твітері до Ілона Маска. Герой закликав винахідника допомогти оборонцям Маріуполя вибратися з "Азовсталі".

Волина наголосив: кажуть, що Маска на Землю телепортували з іншої планети, аби він навчив вірити у неможливе.

"Наші планети перебувають поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з Азовсталі до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи", – заявив Волина.

Командир морпіхів зізнався: йому здається, що він перебуває у пекельному реаліті-шоу. Весь світ спостерігає, як захисники Маріуполя борються за життя. Водночас це не фільм, а герої "Азовсталі" – не вигадані персонажі. Біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть – справжні.

Важливо – емоційне відео від "Пташки" з Азовсталі: дивіться відео