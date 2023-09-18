Україна подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону на зерно

Україна збирається подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

Про це заявив торговий представник України Тарас Качка, зазначивши при цьому, що подібні дії юридично неправомірні і Київ має намір вжити відповідних заходів щодо польського експорту фруктів та овочів. Зокрема, подати до суду на країни Світової організації торгівлі.

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Я думаю, що весь світ має побачити, як держави-члени ЄС поводяться по відношенню до торгових партнерів та свого Союзу, тому що це може впливати й на інші держави,

– зазначав Тарас Качка.

. Єврокомісія 15 вересня дозволила продаж українського зерна на території ЄС. Зі свого боку Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що введуть власні заборони на українське зерно.

За його словами, Київ розцінює ці заходи Угорщини та Польщі, як прояв тотальної недовіри до Єврокомісії. Тож, важливо довести, що ці дії юридично неправомірні.

"І тому ми почнемо судовий розгляд", – заявив Качка.

Відкрита непокора Брюсселю

Він також вважає, що відкрита непокора Брюсселю з боку Польщі, Угорщини та Словаччини була не просто внутрішньою справою ЄС, але викликала те, що він назвав "найбільшою системною проблемою". Мовляв, чи можуть міжнародні торговельні партнери довіряти тому, що Брюссель говорить від імені ЄС.

Упродовж багатьох років саме Європейська комісія є посередником у торговельних переговорах та Інститутом торговельної політики для всього ЄС. І ми звикли працювати на цій основі... Системний підхід Будапешта та Варшави щодо ігнорування позиції інституцій ЄС у торговельній політиці, я думаю, буде проблемою для ЄС в цілому, тому що там немає єдності,

– сказав Качка.

Ба більше, за його словами, ці довільні заборони просто смішні. "Угорщина робить політичну заяву про те, що вона хоче заблокувати торгівлю з Україною, а також повністю ігнорувати Брюссель. І саме тому я думаю, що це дуже сміливий рух проти нас обох з боку Будапешта", – сказав Качка.

А ось відповідаючи на питання про потенційну угоду, Качка сказав, що Київ готовий "взяти на себе відповідальність за те, щоб експорт з України не викликав цунамі в сусідніх країнах", і введе систему експортних ліцензій на зерно "в реальному часі" для обох країн.

Що цьому передувало