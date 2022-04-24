Україна показала, що Росію не варто боятись – з Росією можна воювати та перемагати

Цей етап війни рано чи пізно закінчиться якимось перемир'ям чи договором про припинення вогню. Російська Федерація, виходячи з перших тез, вже не отримує свого. Питання, коли спалахне знову, це просто питання часу.

Гегемон швидко здувся

Тобто якщо раніше, навіть наприкінці 2021 року, в українців у значній частині ідея повномасштабної війни з РФ була така – "а навіщо це нам треба?" або "тут щось не те" (звісно, про Донбас, про Крим пам'ятали, пам'ятали про агресію), то зараз у тому числі замислюватимуться і про наступальні дії. Хороше досягнення цілі від зворотнього.

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Чим далі просувалася російська "спецоперація", як вони це називають, тим більше зменшувалися апетити: "денацифікацію", демілітаризацію, зміну влади вже згадувати якось перестали.

Відповідно, останні три тижні йдеться в основному про Донбас і більш глобально. Заяви, що "завдання першого етапу спецоперації виконані". Ну-ну.

Подальші завдання – повне звільнення Донбасу та знищення націоналістичних батальйонів. Це все – Пєсков. Повне визволення Донбасу? Ну-ну. Подивимося, що буде.

Знищення націоналістичних батальйонів? Ну, на хвилиночку: той самий "Азов" – так, частина "Азова" в Маріуполі. А решта? А прихід добровольців? Той самий білоруський батальйон Калиновського – він теж вийшов із "Азова". Іноземний легіон і багато іншого. Зрештою, та ж територіальна оборона, АТОвці, зброя на руках. Знищення націоналістичних батальйонів? Подивимося, як це буде виглядати насправді.

Світ, об'єднаний проти орди

Наступне – Пєсков: "Справді глобальна мета – запобігання Третій світовій війні". Прошу? Третьої світової у глобальному форматі цілком можливо, що не буде, але те, що вже РФ має, – це мобілізація значної частини світової спільноти (ЄС, Австралії, Нової Зеландії, Японії, Канади, США та ще цілої низки держав, у тому числі нейтральних Фінляндії, Швеції) у підтримці України. Де-факто – це один великий антиросійський блок. Добре, якщо це запобігання Третій світовій війні. Окей, гаразд, допустимо.

Ну, і нарешті глобальна мета Лаврова – отримати гарантії безпеки, які будуть засновані на принципі нероздільної спільної безпеки України, Росії та всіх європейських країн. Тобто повернення до старої головної тези – великий договірняк.

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Так, Росія повертається до своєї ідеї великого договору про поділ сфер впливу тощо, де вона бачить себе світовим центром. Але подивимося на сьогоднішні процеси.

Росія – за бортом

Велика угода можлива, але не на стартових умовах. Тому що ключові партнери та опоненти Кремля вже переконалися, що амбіції РФ не відповідають її реальному потенціалу.

Більше того, якщо ми говоримо про Китай і США, то в цій війні вони просто очікують, коли Росія далі ослабне. Так, вони це зрозуміли і, відповідно, з Росією, що ослабла, вони не будуть говорити на рівних. Так, вони будуть виголошувати якісь гарні слова, але при цьому з погляду практичних кроків на рівних цього вже не буде. Тобто, не триполярний світ у найгіршому разі, а вже двополярний.

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Ну, і говоримо про менш масштабні держави. Наведу приклад тієї самої Туреччини. Закриття проток для російських військових кораблів – це той ще жест. Або наведу приклад країн, які відмовляють у вході російським кораблям. Це було б немислимо раніше.

Так, велика угода можлива, але не на тих умовах. Ну, і плюс – Україна показала, що Росію не варто боятись, з Росією можна воювати та перемагати. Або, принаймні, успішно захищатися.

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