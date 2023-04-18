Україна та Польща домовились про відновлення транзиту зерна

Україна та Польща досягли згоди у питанні транзиту українського зерна. Мовиться про його перевезення через Польщу.

У Міністерстві економіки України розповіли, коли зерно знову почнуть перевозити. Перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила про підсумки перемовин, які відбулись у Варшаві.

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Про що домовились Україна та Польща

Юлія Свириденко заявила, що Україна ставиться до проблем, які виникли у польських колег, з такою самою увагою, як і Польща до наших.

За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з четверга 21 квітня на п'ятницю 22 квітня поточного (2023 – 24 Канал) року,

– заявила міністерка економіки України.

За словами Свириденко, український уряд очікує офіційної комунікації від Польщі, щоб узгодити технічні аспекти перевезення зерна через сусідню країну.

Що цьому передувало