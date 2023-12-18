Новий польський уряд і Україна: що чекає на відносини між країнами у 2024 році

У відносинах України та Польщі у 2023 році були певні труднощі. Що чекає на них наступного року – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Українці очікували на прихід нової влади у Польщі

Після провалу уряду Матеуша Моравецького місію щодо формування нового польського уряду взяв на себе лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск, який отримав 248 голосів підтримки у Сеймі.

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13 грудня президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу від нового прем'єр-міністра та членів його кабінету. Під час церемонії Туск, який обіймав цю посаду раніше, звертаючись до своїх міністрів, зазначив, що вони склали присягу перед усім народом і відповідатимуть перед поляками за всі свої дії та вчинки в наступні роки.

Варто підкреслити, що нова Рада міністрів взялася до роботи у дуже непростий час як для Польщі, так і для світу. Адже саме зараз вирішується доля якою буде країна над Віслою у найближчі роки, як відбуватиметься перебіг бойових дій в Україні, чи нормалізуються відносини між Варшавою та Києвом (а також іншими партнерами) і якою буде геополітична ситуація в цілому. Безумовно, ефективність прем'єр-міністра та його кабінету поставлені ​​на карту.

Тож доповідь, з якою Туск виступив під час засідання Сейму 12 грудня, була відповідною.

"Самотня Польща – це Польща, яка наражається на найбільші ризики. Закликаю всіх без винятку розпочати співпрацю з новим урядом, щоб поставити Польщу на міцні основи у спільноті", – заявив прем'єр. Він наголосив, що Польща є і буде сильною ланкою в НАТО, стабільним союзником США й відновить свою позицію лідера Євросоюзу.

Туск зауважив, що сьогодні маємо Росію, яка атакує Україну, і що "ми всі маємо відчуття, що попереду довгий шлях".

"Не можу слухати тих, хто каже, що втомився від ситуації в Україні. Завдання нової влади – голосно вимагати від Заходу допомоги Україні. Буду робити це з першого дня. Потрібна щира наполегливість, коли йдеться про польські інтереси у відносинах з Україною", – оголосив Туск слова, яких чекали українці.

Не буде перебільшенням, що багато громадян України очікували на прихід нової влади в Польщі. Адже за останні місяці двостороннім відносинам було завдано чималої шкоди. І Україні потрібен стабільний та відданий союзник за західним кордоном.

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Загалом відносини між Україною й Польщею можна розділити на стратегічний і тактичний рівні:

стратегічно Варшава ніколи не припиняла підтримувати Україну;

проте на тактичному рівні є криза, яку необхідно вирішити.

У першу чергу мовиться, звісно, про розблокування кордонів. Адже це найактуальніша проблема сьогодення, оскільки наслідком блокади є частковий параліч логістики України та відчутні втрати для польського бізнесу. Важливо те, що уряд "Права і справедливості" нічого не зробив у цьому питанні, окрім поширення риторики, яка радше сприяла таким діям, аніж залагоджувала ситуацію.

Зернову кризу врегулювати буде складніше

Утім, подолати суперечку, що наростає, буде нелегко. У Польщі це добре усвідомлюють. Вочевидь, розуміють це і в Україні. Зокрема, й той факт, що кожна влада в першу чергу відстоює свої національні інтереси.

Виступаючи у Сеймі, Туск запевнив, що можна одночасно захищати інтереси польських фермерів і автоперевізників й займатися підтримкою України. Тож варто бути готовими до періоду непростих переговорів.

Туск і новий глава польського зовнішньополітичного відомства Радослав Сікорський найближчим часом планували відвідати держави регіону – країни Балтії та Україну. Однак через COVID-19 в естонської прем'єрки Каї Каллас візит у Таллінн скасували. Чи приїдуть польські урядовці в Україну – невідомо, але сподіваємось на краще. Цілком можливо, що саме візит до Києва зможе стати каталізатором того, що новий польський уряд робитиме все можливе задля максимально швидкого припинити блокади кордону з Україною, в процесі чого здійснюватимуться взаємні пошуки компромісів.

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Якщо щодо розблокування кордону можна знайти точки дотику, то щодо зернової кризи ситуація є складнішою.

За словами заступника міністра сільського господарства Стефана Краєвського, наразі про зняття ембарго на імпорт українського продовольства мова не йде. І що оптика Польської селянської партії в цьому контексті відрізняється від візії інших політсил урядової коаліції.

Вкрай гострою з цього приводу є риторика іншого заступника міністра сільського господарства – Міхала Колодзейчака – лідера "Агроунії" і члена "Громадянської платформи". На його переконання, вступ України до ЄС "дуже невигідний для польських фермерів та підприємців". І що слід говорити про те, що агропродовольча продукція з України не потрапить до Польщі протягом кількох десятиліть.

"Вступ України до ЄС не вигідний польським фермерам, ми повинні захистити свої інтереси; говорити про те, що агропродовольча продукція з України не потрапить до Польщі, наприклад, протягом 20 років після вступу України до ЄС", – заявив Колодзейчак 16 грудня в інтерв’ю на RMF FM.

Він оголосив, що одним з елементів захисту інтересів польських фермерів буде прийняття закону, згідно з яким компанії не зможуть купувати продукти, ціни на які будуть нижчими від собівартості виробництва.

"Я думаю, що прем'єр-міністр Дональд Туск це чудово усвідомлює. Це людина, яка слухає", – резюмував політик.

Заяви доволі серйозні і контрпродуктивні. Та ще й від представників панівного табору. Тому на міждержавному рівні й за участі Європейської комісії потрібно провести клопітку роботу, щоби проблема не поглибилася і не набула незворотного характеру.

Туск розуміє важливість ситуації

Дуже важливо, щоб Польща, з огляду на все ще триваючу російську агресію, продовжила надавати військову допомогу Україні. Адже від цього залежить не лише існування нашої держави, а й самої Польщі та цілої Європи. Меседжі, які Туск надіслав у Сеймі, вказують на абсолютне розуміння ситуації.

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"Думаю, ми всі знаємо, що б сталося, якби Росія перемогла у цьому конфлікті. І в цій ситуації, у цьому контексті, навряд чи ми можемо і ніхто у цій залі не має права вважати, що не знає висоти цієї ставки", – заявив Туск.

Окрім того, Варшава могла б стати одним зі стовпів консолідації міжнародної підтримки України в межах Євросоюзу та НАТО. У цьому контексті Туск також надіслав позитивні сигнали. Він запевнив, що разом із членами урядової команди, зокрема главою МЗС Польщі Сікорським, дбатиме про "позицію Польщі на міжнародній арені та ефективну роботу для України у її війні з Росією".

"Ми вже готуємо візити, за результатами яких будуть дуже конкретні пропозиції", – повідомив польський високопосадовець.

Отже, великих сподівань на новий польський уряд є чимало. Заяви з боку представників української влади це наочно демонструють.

"Коли ми стоїмо разом, свобода обох наших народів є нездоланною. Ми цінуємо підтримку Польщі. Разом ми зміцнюємо себе і всю Європу. Я впевнений, що Україна та Польща залишаться відданими захисту глобальної свободи", – написав Президент України Володимир Зеленський у соцмережі X, вітаючи Туска з обранням на посаду прем'єр-міністра.

Утім, варто розуміти й існування вагомих викликів. Це передусім суперечки, які останнім часом є між країнами, а також агресія Москви, яка несе небезпеку як для нашого регіону, так і для континенту загалом.

Розв'язання обопільних проблем та посилення консолідації перед зовнішніми небезпеками є головним завданням для обох сторін. Схоже, нова польська влада налаштована рішуче – особливо, коли потрібні швидкі та конкретні дії.

Київ, своєю чергою, відкритий до діалогу й переходу на якісно новий рівень співпраці. Адже тільки так Україна та Польща зможуть перемогти.