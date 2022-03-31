Україна веде переговори з Польщею про повне закриття кордону з Білоруссю, – Дещиця

31 березня 2022 , 02:09
Читать новость на русском

Джерело:

Укрінформ

Посол України Андрій Дещиця повідомив про нові переговори з Польщею, предметом яких є Білорусь.

Посол України у Польщі повідомив, що сторони обговорюють можливість повного закриття кордону з Білоруссю.

Зверніть увагу У Росії залишилися переважно строковики,– Генштаб про здатність ворога формувати нові підрозділи

Дещиця про переговори щодо Білорусі 

За словами посла, дипломатичне відомство веде переговори з міністерством інфраструктури Польщі, з урядом Польщі. Головна мета – перекриття кордону з Білоруссю на 100%. При цьому, навіть якщо це рішення не ухвалять на рівні Європейського Союзу.
 
Андрій Дещиця також повідомив про те, що дипломати з України обговорюють схожі питання з країнами Балтії. Йдеться про:
  • Литву,
  • Латвію,
  • Естонію.

За словами посла України в Польщі, вони обговорюють з вищезазначеними країнами питання щодо закриття власних кордонів з Білоруссю та Росією. Дещиця також вважає, що у разі ухвалення такого рішення, то не потрібно буде чекати на рішення ЄС.

Словенія та Німеччина готові озброїти Україну: дивитися відео 

 

Автор: Віта Свірневська