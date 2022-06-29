Як не нашкодити Україні – практична порада

Є невелика вправа для керівників держави, доступна також кожному громадянинові.

Ви – шпигун

Уявіть собі, що ви російський шпигун, працюєте на розвал України (хто робив кар'єру в шоубізнесі, той добре володіє прикладною уявою такого типу).

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Уявили? Тепер візьміть аркуш паперу. Сядьте, подумайте, залиште вгорі аркуша трохи вільного місця та ретельно випишіть ті кроки, які наближають розвал України, колапс економіки, розсипання оборони, параліч державної служби, ступор спецслужб, громадянські конфлікти та втрату довіри міжнародних партнерів.

Ви – нормальна людина

Тепер вийдіть з образу російського шпигуна, поверніться до власної ідентичності, візьміть червоний фломастер і напишіть на вільному місці вгорі аркуша: те, чого не можна робити в жодному разі. І повісьте на стіну в полі зору.

Вправа закінчена, майте гарний день.