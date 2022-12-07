В Україні кажуть, що Грузія ігнорує прохання передати генератори: у Тбілісі "не чули про таке"

Україна звернулася до Грузії з проханням про постачання генераторів, адже внаслідок масованих російських обстрілів по енергооб'єктах в усій країні діють відключення світла. Однак грузинська влада заявила, що вперше про це чує.

Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов заявив, що Україна гостро потребує допомоги у відновленні енергосистеми. Для того, щоб освітлювати лікарні, будинки та школи, нашій державі потрібні генератори й трансформатори.

Цікаво Більше світла у кожну домівку: ЄС знову передасть Україні генератори

У Грузії кажуть, що не чули прохання України щодо генераторів

За словами Касьянова, Грузія вже місяць не відповідає на прохання України надати генератори та трансформатори. У відповідь керівник фракції керівної партії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе заявив, що вперше чує про це.

Вперше чую про цю тему, буду дізнаватися,

– додав політик.

Мдінарадзе зазначив, що Тбілісі максимально підтримує Україну на політичному рівні та надає гуманітарну допомогу. Тож якщо генератори потрапляють під гуманітарні цілі, то він не бачить проблеми в їхній передачі.

Водночас представник "Грузинської мрії" заявив, що тема генераторів була другорядною на брифінгу українського дипломата. Мовляв, основний меседж Касьянова був про те, що Грузія "повинна стати стороною у війні".

"Все було спрямовано на те, щоб завдати удару по іміджу уряду Грузії, але участь у війні не в інтересах Грузії, й влада підтримуватиме мир", – зауважив Мдінарадзе.

За його словами, Грузія чітко заявляє про свою підтримку України на різних рівнях. Зокрема, країна:

підтримала понад 400 резолюцій,

надає гуманітарну допомогу "понад межу своїх можливостей",

приймає тисячі біженців, але "не може і не буде надавати військову допомогу".

Україна просить колишні радянські республіки допомогти з генераторами

Касьянов розповів, що Грузія також не відповіла на численні запити України щодо військової допомоги . Він наголосив, що звернення нашої держави за військовою допомогою, коли йшлося про виживання, було цілком виправданим, справедливим і необхідним.

За інформацією CNN, Україна працює з міжнародними партнерами, щоб допомогти відновити свою енергетичну систему після кількох хвиль російських ракетних атак на критично важливі об'єкти інфраструктури.

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що з Франції найближчим часом приїде велика партія обладнання. Виготовлення нового енергетичного обладнання є досить тривалим процесом, тому Україна "приймає допомогу у вигляді вживаного, яке перебуває в робочому стані".

Зокрема, за словами Галущенка, тривають переговори з колишніми радянськими республіками, серед яких і Азербайджан.

"Також нам суттєво допомагають країни Балтії. Хотів би виділити Литву, яка вже передала велику кількість техніки, і ще частина перебуває на шляху до нас", – зауважив міністр.