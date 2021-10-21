Україна порушила права переселенців забороною голосувати, – ЄСПЛ

Стверджують, що це порушення Європейської конвенції з прав людини. Таке рішення Європейський суд з прав людини виніс у справі "Селігененко та інші проти України".

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Спочатку до українських судів звернулись 4 жінки. Троє з них раніше жили в Криму, а одна – в Донецьку. Після російської агресії у 2014 – 2015 роках всі переїхали до Києва. Вони зареєструвались у столиці у 2015 році для участі в місцевих виборах. Однак проголосувати не вийшло – усім відмовили.

Що вирішили українські суди

Українські суди першої інстанції постановили, що право голосу на місцевих виборах в Україні надано громадянам, які "належали" до своїх місцевих громад і проживали у відповідних виборчих округах. Це місце проживання повинно було бути вказано в їх національному посвідченні особі. Апеляційні суди.

Європейський суд побачив порушення прав людини

ЄСПЛ же одноголосно ухвалив, що було порушення статті 1 Першого протоколу № 12 (загальна заборона дискримінації) Європейської Конвенції з прав людини.

У рішенні суду мовиться, що влада не взяла до уваги особливості становища заявників як внутрішньо переміщених осіб. Відтак їх дискримінували при реалізації прав голосування

Суд встановив, що вони, як внутрішньо переміщені особи, перебували в зовсім іншому становищі в порівнянні з іншими громадянами: вони не могли просто повернутися до місця проживання в іншому місці в Україні і проголосувати,

– зауважили у рішенні.

Заявниці жили у Києві понад рік

Так жінки перебували в Києві понад рік. Вони платили місцеві податки, тому були зацікавлені в результаті виборів. На той час заявниці ризикували втратити статус внутрішньо переміщених осіб, якби вони змінили місце проживання.

Україна має виплатити жінкам моральну шкоду

ЄСПЛ постановив, що Україна повинна була виплатити жінкам компенсацію моральної шкоди. Зокрема по 4500 євро кожній.