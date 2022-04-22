Україна посилила заходи охорони кордону на Волинському по Поліському напрямках

Противник не вдається до активних бойових дій на Волинському та Поліському напрямках, однак через ризик завдання ракетних ударів, сили протиповітряної оборони працюватимуть у посиленому режимі.

Про це уранці 22 квітня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України, зазначивши, що активних бойових дій на західному і північно-західному напрямках не очікується.

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Ситуація на Волинському по Поліському напрямках

За даними Генштабу ЗСУ, противник не проводив спроб наступу на Волинському по Поліському напрямках.

Ознак формування наступальних угруповань не виявлено,

– йдеться у зведенні.

Щоб забезпечити прикриття державного кордону на західному і північно-західному напрямках ЗСУ посилили охорону штабів, вузлів зв’язку, військових містечок, арсеналів, баз та складів зберігання озброєння, військової техніки та паливно-мастильних матеріалів.

До того ж сили та засоби протиповітряної оборони переведені на несення чергування у посиленому режимі.

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