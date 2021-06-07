Україна суттєво послаблює карантин

Україна послаблює карантинні обмеження. Зокрема, ресторанам та кафе дозволять працювати цілодобово. Також можна буде проводити масові концерти.

Зокрема, при в'їзді на територію України дозволили пред'являти, крім ПЛР, експрес-тести на антиген або документ про вакцинацію. Про це мовиться у постанові Кабінету Міністрів №583.

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Що ще дозволили

Ресторанам дозволили працювати цілодобово. Крім того, відстань між столиками можна зменшувати з 2 до 1,5 метрів.

Крім того, відстань між столиками можна зменшувати з 2 до 1,5 метрів. Дозволили роботу нічних клубів, організацію концертів та масових заходів. Однак має бути виділено не менше 4 квадратних метрів площі на одну особу, тобто наповненість залу – не більше двох третин місць. Щоправда, обмеження не діятимуть, за наявності у людей негативного ПЛР, експрес-тесту на антиген чи документу про вакцинацію.

Однак має бути виділено не менше 4 квадратних метрів площі на одну особу, тобто наповненість залу – не більше двох третин місць. Щоправда, обмеження не діятимуть, за наявності у людей негативного ПЛР, експрес-тесту на антиген чи документу про вакцинацію. Змінили порядок розсадження людей в кінотеатрах та концертних залах. Тепер має бути так: 2 ряди заповнені, один порожній.

роботу готелів, кемпінгів і хостелів теж дозволено.

Карантинні зони визначатимуть по-іншому

Визначили нові умови встановлення "зеленого" рівня епіднебезпеки:

кількість нових випадків хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів становитиме менше 75;

коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 (ПЛР або експрес-тести) – менше 4%;

кількість тестів протягом 7 днів на 100 тисяч людей – більше 300.

на території України немає "червоних" регіонів.

Зауважимо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначав, що карантин в Україні на літо можуть послабити. Він стверджував, що в Україні наразі стабілізувалася ситуація, тому людям треба дозволити відпочити.