Україна потопила російський підводний човен "Ростов-на-Дону" в окупованому Севастополі

Україна продовжує знищувати російські кораблі. Зокрема, стало відомо про потоплення ще одного судна в тимчасово окупованому Криму.

Воїни України потопили підводний човен "Ростов-на-Дону". Інформацію офіційно підтвердили в Генштабі ЗСУ.

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Раніше корабель зазнав ушкоджень

В результаті успішного влучання наших воїнів човен затонув на місці.

Що це за судно Це підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу Kilo, здатних застосовувати ракети "Калібр".

Цей човен Чорноморського флоту був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року. 13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень.

Після цього його ремонтували та проводили випробування біля Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.

Знищення "Ростов-на-Дону" черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря,

– наголосили у Генштабі.

Україна впевнено продовжує знищувати ворожий Чорноморський флот.