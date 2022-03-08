Україна поверне Донбас і Крим, – Верещук

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прямо заявила, що Україна поверне собі тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, а також Крим.

На запитання іноземної журналістки про те, чи вірить вона в повернення Донбасу і Криму в Україну, Верещук підкреслила, що навіть не вірить чи переконана, а точно це знає.

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Не те слово, що я вірю чи я переконана – я знаю, що це буде саме так. Скільки б Путін не повторював як мантру: "відмовтеся від Криму, відмовтесь від Донбасу", цього ніколи не станеться,

– відповіла Верещук.

Люди з окупованих територій тягнуться до України

Вона додала, що хоч на посаді міністерки з питань євроінтеграції перебуває недовго, але навіть за цей короткий час вона зрозуміла, на скільки люди "хочуть і спраглі тієї української держави". Як ті, які залишилися жити на окупованих територіях, так і ті, які переїхали та стали внутрішньопереміщеними переселенцями.

Я до них зверталася російською, вважаючи що так буде краще, так буде легше. І яким було моє здивування, коли вони мені казали: "розмовляйте з нами українською, ми дуже хочемо вивчити нашу мову, яка є державною, ми хочемо, щоб вона стала для нас рідною,

– додала вона.

А це дуже важливо. Тож, за словами Верещук, влада зробить все можливе для того, щоб Україна об'єдналася та стала сильною.

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