Україна повернула тіла 212 полеглих оборонців

В Україну в рамках обміну з Росією повернули тіла 212 полеглих оборонців.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

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"На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України (ТОТ)", – ідеться у повідомленні.

Зазначають, що репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об'єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Повернення тіл загиблих героїв

Останній обмін тілами загиблих відбувся 15 березня. Тоді Україна повернула 100 полеглих захисників.

Уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії про повернення тіл загиблих захисників стало відомо у червні 2022 року, коли Україна і Росія провели обмін у форматі "160 на 160".