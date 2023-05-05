Україна повернула тіла ще 80 полеглих військових
5 травня 2023, 11:54Читать новость на русском
Джерело:Мінреінтеграції
Україна повернула тіла ще 80 полеглих за нашу незалежність захисників. Українських Героїв передадуть родинам, щоб їх могли гідно поховати.
Повернути загиблих захисників вдалось 5 травня. У Мінреінтеграції пояснили, що передача тіл військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
Важливо Україна повернула тіла ще 82 полеглих захисників
Що відомо про повернення загиблих захисників
Сьогодні (5 травня – 24 Канал) вдалося повернути додому тіла 80 полеглих захисників…. Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання,
– повідомили в міністерстві.
Там також пояснили, що передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.Зверніть увагу! В Україні діє гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: 099 792 01 26. У вихідні дні можна написати повідомлення у вайбер чи телеграм на номер 095 896 04 21.
Скільки захисників України зникли безвісти
- Наприкінці квітня уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, що зниклими безвісти в Україні є трохи більше, ніж 7 тисяч бійців.
- За словами Костенка, вони розраховують на те, що ці люди перебувають в російському полоні.
- Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин пояснив, що, згідно зі статистикою, зазвичай орієнтовно 60 – 65% зі зниклих військових – у полоні. На жаль, інші можуть бути загиблими.