Україна повертає життя, – Зеленський про відновлення звільнених містечок Київщини

Багатьом арміям необхідно повчитись у наших військових. Україна переможе у цій війні попри нерішучість західного світу.

Про це у зверненні 3 квітня сказав президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що на Київщині, у Бучі, вже працюють всі необхідні служби, щоб повернути місто до життя.

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"Відновити подачу електрики та води. Відновити роботу медичних установ та інфраструктури. Росію вигнали, Україна повертається й повертає життя", – сказав Зеленський.

Заслуговують лише на смерть

Президент заявив, що хоче, щоб кожна російська мати побачила тіла вбитих на Київщині. Він зазначив, що на українській землі побувало концентроване зло. Це вбивці, кати, гвалтівники та мародери, які чомусь називають себе армією. Зеленський сказав, що вони заслуговують лишень на смерть.

Сотні вбитих людей. Закатованих, розстріляних мирних людей. Тіла на вулицях. Замінована територія. Заміновані навіть тіла убитих!,

– наголосив Зеленський.

Повне звернення президента: дивіться відео